5일 서울역 광장에 설치된 코로나19 임시 선별검사소가 검사를 받으려는 시민들로 붐비고 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1490명 늘어 누적 26만403명이라고 밝혔다. 신규 확진자가 네 자릿수를 기록한 것은 이날까지 61일째다. 지난 7월 7일 1211명을 기록한 이래 좀처럼 세 자릿수로 떨어지지 않고 있다.

