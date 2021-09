외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 매수세로 돌아섰다. 최근 4일 연속 매수세를 지속했다.

5일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 30일부터 이달 3일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2조1634억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 2조1029억원을, 코스닥시장에서는 604억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,100 등락률 -1.34% 거래량 3,987,547 전일가 81,900 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3200 돌파코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오뱅크를 6073억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 600 등락률 +0.79% 거래량 12,096,419 전일가 76,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파애플, 2분기 ‘에어팟 프로’ 1000만대 이상 팔았다 close 를 6016억원 순매수했다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 452,500 전일대비 10,000 등락률 +2.26% 거래량 646,199 전일가 442,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close ·3659억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 2,513,486 전일가 106,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인올 10대그룹 시총 80조 늘었다코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close (2552억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 335,000 전일대비 28,000 등락률 +9.12% 거래량 3,401,344 전일가 307,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인올 10대그룹 시총 80조 늘었다질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입 close (2447억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,500 등락률 +0.97% 거래량 1,934,669 전일가 155,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close (2330억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 5,500 등락률 +1.61% 거래량 443,470 전일가 342,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 포스코, '일월오봉도' 등 조선 채색화 전시 개최최정우 회장 "포스코포럼 통해 사업 방식과 일하는 방식 바꿀 것"포스코, 글로벌 2위 태양광 발전설비 제작사 美 ATI에 강재 공급 close ·1561억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 2,100 등락률 +2.51% 거래량 1,238,659 전일가 83,800 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 없어서 못파는 자동차 "비중 확대 전략"…톱픽은 '기아'저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아 美 전기차 특허 보유, 현대차 10위…1위는 도요타 close (1391억원), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 4,206,520 전일가 64,400 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close (819억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 509,000 전일대비 17,500 등락률 +3.56% 거래량 338,553 전일가 491,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 핀테크 선도 기업 쿠콘…마이데이터로 뻗어나간다카뱅·크래프톤 '코스피 200' 편입될까외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도 close (786억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 725,000 전일대비 14,000 등락률 +1.97% 거래량 718,380 전일가 711,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미올 10대그룹 시총 80조 늘었다LG에너지솔루션, 협력회사 대상 'RE100' 온라인 설명회 개최 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 4949억원 순매도했다. 이어 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 2,500 등락률 -0.81% 거래량 267,160 전일가 308,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 'T딜' 선물하기 서비스 개시“2만원대 어린이 5G 요금제” SKT, 신규 어린이·청소년 요금제 출시“AI 국어실력 겨룬다” SKT, 국립국어원와 AI 언어능력평가대회 개최 close 을 3512억원 팔았다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 622,000 전일대비 11,000 등락률 -1.74% 거래량 339,807 전일가 633,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미ESG 공시 기업 '3배' 늘었다[종목속으로]엔씨소프트, 바닥은 어디 close (2084억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 450 등락률 +2.11% 거래량 8,654,338 전일가 21,300 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 소형모듈원전 사업 확장 가속도[클릭 e종목] 두산, 전자부문이 2Q 실적 개선 주도'구조조정 모범생' 두산, 차입금 5000억 남았다…연내 채권단 관리 졸업 close (852억원), 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 2,200 등락률 -2.40% 거래량 1,732,044 전일가 91,600 2021.09.03 15:30 장마감 close (523억원), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 100,200 전일대비 2,400 등락률 +2.45% 거래량 1,016,266 전일가 97,800 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세! close (472억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 5,500 등락률 +2.02% 거래량 220,872 전일가 272,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다SK케미칼, 19일 오후 3시30분 기업설명회 개최SK바사, 국내 1호 백신 개발사 등극할까? ...이시각 관련주 상황 close (420억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 13,500 등락률 +6.37% 거래량 1,236,071 전일가 212,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG이노텍, 하반기 아이폰13효과 반영…실적 개선 지속"LG이노텍, '온택트 소재·부품 과학교실' 진행…"어린이 2100명 참가"[클릭 e종목] 매분기 '깜짝실적' LG이노텍…영업익 1兆 시대 정조준 close (377억원), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 42,050 전일대비 550 등락률 -1.29% 거래량 473,380 전일가 42,600 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 한국지수 편입속앓던 5G장비주의 봄 오나잠잠한 바이든 수혜주(株) close (304억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 500 등락률 +0.26% 거래량 159,635 전일가 191,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다금호석화, 폐플라스틱으로 친환경 원료 제조 사업 추진금호석유화학 휴그린, 신제품 '자동환기창 Pro' 출시 close (277억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

투자자들이 관망세가 이어지며 지수는 박스권 내에서 움직일 것으로 전망된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "코스피는 조정 이후의 1차 반등 목표치 3200선 초반에 도달한 후 재차 방향성을 잃은 상황"이라며 "2분기 어닝시즌도 마무리됐고 월말 월초의 주요 경제지표 발표도 일단락되면서 주식시장에 당면한 재료가 부재한 상황"이라고 분석했다. 이어 그는 "투자자들은 좀더 멀리 있는 이벤트를 바라보며 주식시장의 힌트를 얻으려할 것"이라며 "9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)까지 투자자들은 관망세를 보일 가능성이 높으며 주식시장은 현 지수대에서 크게 벗어나지 않은 박스권 내 등락을 거듭할 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr