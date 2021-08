농협, '추석 산소벌초대행 서비스' 확대…전용 앱 오픈

작년엔 전년比 42% 증가 2.4만건 서비스

올해는 3.3만건 예상…안내 특별상황실 운영

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농업협동조합은 추석을 앞두고 코로나19 확산 방지를 위해 '추석 산소벌초대행 서비스'를 확대하고, 벌초대행 전용 앱과 특별상황실 등을 운영한다고 30일 밝혔다. 이를 통해 이용자의 편의성을 높일 계획이다.

농협은 1994년부터 벌초 대행서비스를 통해 부득이한 사정으로 고향을 찾을 수 없는 국민들을 지원하고 있다. 지난해엔 코로나19로 명절 고향 방문을 자제하는 분위기가 확산한 가운데 한 해 전보다 42% 증가한 2만4422건의 서비스를 수행했다. 올 추석엔 서비스가 3만3000건 수준으로 늘 것으로 농협은 내다봤다. 코로나19 4차 확산 여파로 지역별 상담 건수가 한 해 전 대비 20~50% 급증했기 때문이다.

이에 서비스 참여 농협을 현행 254개소에서 350개소로 확대 운영할 계획이다. 지역별 청년부 조직 등과 연계해 추가 인력을 확보한 상황이다.

다음 달 1일부터는 농협 벌초대행 전용 모바일 앱을 열어 신청자 직접 산소위치 지정, 신청자-작업자간 직접 연결, 간편한 재신청 등의 서비스를 제공할 예정이다. 다음 달 1~17일까지는 중앙본부와 각 지역본부 내 벌초대행 안내 특별상황실을 운영하고 벌초대행 서비스가 원활하게 이뤄지도록 고객안내·불편·민원사항 등을 접수·처리한다.

농협의 벌초대행 서비스를 이용하려면 스마트폰 앱이나 모바일 웹서비스나 지역농협에 전화로 신청하면 된다. 벌초대행 비용은 묘소 1기당 8만~20만원 내외다. 세부문의는 벌초대행 서비스를 수행하는 해당 지역농협 또는 농협중앙회로 연락하면 된다.

이성희 농협중앙회장은 "우리 고유의 전통문화 계승발전과 고향 마을의 경관보존 등 공익적 기능을 수행해 국민·농업인과 함께하는 100년 농협을 구현해나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr