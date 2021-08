외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

22일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 17일부터까지 20일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조3102억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1조2067억원을, 코스닥시장에서는 1031억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,719,139 전일가 102,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK 회장, 상반기 보수 38억원테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래치솟는 공포지수에도 지수 방어하는 개미들 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 2478억원 순매수했다. 뒤이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,000 등락률 -1.09% 거래량 15,815,275 전일가 92,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래증시 '새내기' 카뱅·크래프톤, 하락장에서도 빛났다 close 를 1929억원 순매수했다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 898,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 220,082 전일가 894,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (1300억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 986,000 전일대비 11,000 등락률 +1.13% 거래량 145,247 전일가 975,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (824억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 2,500 등락률 -1.71% 거래량 2,776,813 전일가 146,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (654억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 5,000 등락률 -0.64% 거래량 286,500 전일가 777,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close (597억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 491,500 전일대비 1,000 등락률 -0.20% 거래량 1,100,068 전일가 492,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 증시 '새내기' 카뱅·크래프톤, 하락장에서도 빛났다[특징주] 크래프톤 장중 5%대 강세…4거래일 연속↑신흥에스이씨 주가 가파른 상승세... 어떤 원인으로? close (575억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 312,500 전일대비 1,000 등락률 +0.32% 거래량 410,677 전일가 311,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close (372억원), 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 7,630 전일대비 100 등락률 -1.29% 거래량 8,113,653 전일가 7,730 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e 종목] 팬오션, 3분기도 '순항' 전망팬오션, 2분기 영업익 1120억원…전년 比 74.3%↑팬오션, 脫 플라스틱 캠페인 참여…환경 보호 동참 close (323억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 422,500 전일대비 2,000 등락률 -0.47% 거래량 587,940 전일가 424,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close ·309억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 22,364,803 전일가 73,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래'펜트업' 줄고 원자재값↑…하반기 TV사업 부담 커진 삼성-LG close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1조5610억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 68,400 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 1,812,735 전일가 68,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복코스피 약세.. 외인 순매도 지속코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다 close 를 1477억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 5,000 등락률 -2.42% 거래량 1,310,974 전일가 206,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 현대차·기아, 국내·동남아 진출 협력사에 마스크 178만개 지원테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (675억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 5,500 등락률 -1.75% 거래량 479,910 전일가 313,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 포스코, 부식에 강한 특수 철강재 '포스맥' 中 판매 확대 길 열려국민연금, 이달 화승엔터 팔고 한세실업 담았다외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워 close ·629억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 3,000 등락률 +1.30% 거래량 622,372 전일가 230,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 사장보다 많이 받은 SK 부사장정유업계, 상반기 가동률 72.3%…제2차 오일쇼크와 비슷한 수준SK에너지, 사람이 하던 해저배관 검사를 스마트 기술로 완전 대체 close (601억원), 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 2,100 등락률 -3.78% 거래량 2,202,369 전일가 55,500 2021.08.20 15:30 장마감 close (491억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 5,000 등락률 -2.92% 거래량 874,473 전일가 171,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기삼성전기, '자율주행車 필수' ADAS용 MLCC 2종 개발 close (461억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,800 전일대비 3,300 등락률 -2.89% 거래량 936,721 전일가 114,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (318억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 5,500 등락률 -1.90% 거래량 403,106 전일가 290,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 "5兆 5G전용망 시장 선점" SKT, 국내 5G 장비사 맞손[종합]"제페토 잡아라" 메타버스 월드 선언한 SKT…전용화폐도 검토[종목속으로] SK텔레콤, MSCI 비중 축소가 기회? close (316억원), LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 195,000 전일대비 6,000 등락률 -2.99% 거래량 259,678 전일가 201,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 정철동 LG이노텍 사장, 상반기 보수 16억600만원LG이노텍 노조, 사업장 인근 소상공인 지원 나서 LG이노텍 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참 close (302억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "지난주 대비 외국인 매도폭은 축소됐으나 반도체를 비롯해 코스피 내 경기민감주 비중을 줄였다"면서 "이는 외국인 입장에서 한국 주식시장이 수출 중심의 경기 변동에 민감한 모멘텀 주식시장임을 의미한다"고 분석했다. 김 연구원은 "이번 주에는 유로존 제조업 PMI, 미국 제조업 PMI, 유로존 소비자신뢰지수, 미국 미시간대 소비자신뢰지수 확정치 등 8월 서베이를 바탕으로 한 소프트 데이터가 대거 발표되는데 대체로 전월 대비 하락할 것으로 전망된다"면서 "미국의 조기 테이퍼링(자산매입 축소) 우려가 부각되는 상황에서 주식시장은 지표 부진을 오히려 긍정적으로 해석할 가능성이 있으며 증시 단기 급락을 진정시키는 효과가 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

