[클릭 e종목]하나 "롯데렌탈, 펀더멘털 견고...목표가 3.8만원으로 상향"

하나증권은 11일 롯데렌탈 롯데렌탈 089860 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,450 2026.02.11 개장전(20분지연) 관련기사 공정위, SK렌터카-롯데렌탈 결합 불허 "요금인상 우려"롯데, 렌터카 기업결합 제동에 "공정위 심사 존중, 추가 제안 검토"VIP운용 "롯데렌탈 자사주 매입·소각하라" 전 종목 시세 보기 close 의 목표주가를 3만8000원으로 상향조정했다. 신규 매각처가 떠오르며 단기 변동성이 커질 수는 있으나, 펀더멘탈이 견고한 이상 매각 이슈 역시 재평가 계기가 될 수 있다는 진단이다.

안도현 하나증권 연구원은 이날 롯데렌탈에 대한 보고서에서 "2026년은 본업의 양호한 흐름에 더불어 중고차 렌터카의 매각 시점이 도래하면서 최고 실적을 갱신해나가는 한 해가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

지난해 4분기 롯데렌탈은 매출 7264억원, 영업이익 793억원을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다. 안 연구원은 "본업인 렌터카 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 3%, 36% 증가하며 양호했으나, 중고차 렌터가 매각대수 감소로 중고차 매각이익이 감소했던 영향"이라며 "그럼에도 불구하고 2025년 연간 영업이익은 전년 대비 10% 증가하며 가이던스를 달성했다"고 언급했다.

어피니티의 롯데렌털 인수 건은 공정거래위원회로부터 불허 결정이 나면서 롯데렌탈의 매각과 SK렌터카와의 기업결합은 가능성이 낮아진 것으로 해석됐다. 안 연구원은 "이와는 별개로 롯데렌탈의 신용등급과 자금 조달은 동사의 안정적인 현금 흐름을 기반으로 하기 때문에 본질적인 기업 가치는 변함 없다"면서 "주주환원은 지켜볼 것"이라고 했다. 롯데렌탈은 2025년 결산배당으로 1200원을 책정했는데, 대주주 변경 가능성에 따른 회사채 조기상환 요구에 대응하기 위해서 현금 배당을 전년 수준으로 유지했다고 밝힌 상태다.

그는 "펀더멘탈이 견고한 이상 매각 이슈는 재평가 계기가 돼주기도 한다. 어피니티가 인수를 추진할 때 롯데렌탈에 대해 기업가치를 2조원 이상으로 책정한 바 있다"며 목표주가를 3만8000원으로 상향했다. 현재 시가총액은 1조2000억원 상당이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>