황교익 "내일까지 입장 정리할 것"…자진사퇴 시사

[아시아경제 이동우 기자] 경기관광공사 사장 후보자로 내정된 황교익 맛 칼럼니스트는 19일 "내일 오전까지 입장을 정리해 올리겠다"고 밝혔다.

황씨는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 이해찬 전 대표의 위로를 받은 사실을 전한 후 “문재인 정부의 성공은 민주당의 정권 재창출로 확인돼야 한다. 함께하는 길을 찾겠다”며 이같이 말했다.

이 전 대표는 황씨에게 "문재인 정부 탄생에 기여한 분이다. 이번 일로 마음이 많이 상했으리라 생각한다", "정치인들을 대신해 원로인 내가 대신 위로를 드리겠다", "너그럽게 마음을 풀고 민주당의 정권 재창출을 위해 앞으로도 늘 함께해주리라 믿는다"고 언급한 것으로 전해졌다.

황 씨는 "이낙연 전 더불어민주당 대표 측에 끝없이 사과를 요구했는데 뜻하지 않게 이해찬 전 대표의 위로를 받았다"며 "동지애가 이런 것이구나 하고 처음에는 울컥했고 시간이 지나면서 내가 왜 이러고 있는지 고민을 하게 됐다"고 덧붙였다.

그러면서 "기자 여러분이 거취를 묻는 전화를 많이 준다"며 "내일 오전까지 입장을 정리할 것"이라고 설명했다.

앞서 이낙연캠프 상임부위원장인 신경민 전 민주당 의원은 지난 17일 라디오에서 "일본 음식에 대해 굉장히 높이 평가를 하고 '한국 음식은 아류다'"라며 "일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 분"이라고 언급했다.

이에 황씨는 "이 전 대표의 정치생명을 끊는데 집중하겠다"고 밝히며 갈등이 격화했다.

