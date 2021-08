[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ KC그린홀딩스=계열사 KC코트렐에 861억원 규모 채무보증, 1208억원 규모 담보 제공 결정

◆ 성문전자=25억원 규모 친환경 자동차 콘덴서용 증착설비 취득 결정

◆ 갤럭시아에스엠=발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시에 대해 최대 주주는 지분매각 검토한 바 있지만 구체적으로 결정된 사항 없다고 답변

◆ KH 필룩스=50억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 동아지질= GS건설과 191억원 규모 공사 수주 계약 체결

◆ SK=자회사 SK E&S, 정기보수 이유로 광양발전소 전체 생산 중단

◆ 두산인프라코어=계열사 두산인프라코어차이나 지분 20% 3050억원에 인수 결정

