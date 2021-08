구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원…구자균 회장은 22억원

[아시아경제 우수연 기자]구자열 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 2,400 등락률 -3.46% 거래량 184,190 전일가 69,300 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원LS그룹, 온라인 과학교실 '드림사이언스클래스' 실시…"아동 180명 참가"LS전선 야심작…172m 국내 최고층 해저케이블 공장 짓는 이유 close 그룹 회장이 올해 상반기 35억원의 연봉을 수령하며 그룹 내에서 가장 많은 보수를 받은 것으로 나타났다. 구자열 회장의 동생인 구자균 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 2,400 등락률 -3.46% 거래량 184,190 전일가 69,300 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원LS그룹, 온라인 과학교실 '드림사이언스클래스' 실시…"아동 180명 참가"LS전선 야심작…172m 국내 최고층 해저케이블 공장 짓는 이유 close 일렉트릭 회장은 22억원의 보수를 수령했다.

17일 LS사업보고서에 따르면 구자열 회장은 올해 상반기에 34억9900만원의 보수를 수령했다. 기본급여가 12억5400만원, 상여금이 22억4500만원으로 나타났다. 회사 측은 "지난해 경영실적을 평가해 올해 13억4800만원의 단기 성과급을 지급했으며, 장기성과급은 주요 자회사의 지난해 경영실적을 이전 3개년 평균 실적과 비교해 지급했다"고 밝혔다.

핵심 계열사인 LS일렉트릭을 이끌고 있는 구자균 회장은 21억9900만원의 상반기 보수를 수령했다. 기본급이 11억9900만원, 상여금이 9억9900만원으로 책정된 것으로 나타났다. 회사 측은 "세전 이익 1452억원의 성과를 달성한 점과 어려운 사업 환경 속에서도 글로벌 네트워크 강화, 신성장 사업 역량 확보에 주력하며 미래 성장 기반을 마련한 점을 고려했다"고 성과급 산출 배경을 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr