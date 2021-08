[아시아경제 이정윤 기자] 차 안에서 아내와 말다툼을 하다 주차장 벽으로 돌진한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

17일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 A씨에 대해 살인미수 혐의로 체포해 조사 중이다.

A씨는 지하주차장에 주차된 승용차 안에서 아내와 돈 문제로 다투다가 차를 끌고 벽으로 돌진한 혐의를 받고 있다. 전날 오후 7시 20분께 광진구의 한 아파트 지하주차장에서 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.

A씨의 아내는 골절상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌고 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 바닥에 급제동 때 생기는 '스키드 마크'가 없는 점으로 미뤄 A씨가 고의로 사고를 냈다고 판단하는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

