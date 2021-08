[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 사조산업 =송종국씨 외 2명이 주주명부 열람 및 등사 가처분신청을 서울서부지방법원에 제기했다고 공시.

◆ 인스코비 =바이오 신약개발을 하는 아피메즈의 주식을 61억원 규모로 추가 취득한다고 결정. 취득 후 지분 비율은 20.9%로 확대.

◆ 성문전자 =시설자금 조달을 위해 100억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 태영건설 = 신경주역세권 공동주택 2BL 개발사업을 1237억원 규모로 수주했다고 공시.

◆아이에이치큐=시설자금조달을 위해 180억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 한전KPS =광양그린에너지와 1182억원 규모로 광양바이오매스 발전사업 경상정비공사와 운전용역 계약을 체결했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr