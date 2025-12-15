연말 배당주 투자, 배당소득 분리과세 예상 종목은

배당소득 분리과세 시행으로 관련 종목에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 NH투자증권은 분리과세 적용 가능성이 높은 종목으로 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 153,100 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등삼성금융, 통합 앱 '모니모' 개편 이벤트[일문일답]이찬진 금감원장 "삼성생명 일탈회계, 금융위와 이견없다"…원상복구 시사 전 종목 시세 보기 close , 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,750 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 김종현 제일기획 대표, 은탑산업훈장 수훈…"광고마케팅 경쟁력 강화"정유석 제일기획 중아 총괄, 부사장 승진정의선 회장 지분 2000억에 샀는데 10년 장투 끝 '반토막'…이노션 2대주주 '눈물의 손절', 왜?[Why&Next] 전 종목 시세 보기 close , 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,800 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 두산에너빌리티·한전KPS, '해외 발전사업' 동반 진출…노후설비 현대화도 협력두산에너빌리티, 국내 첫 상업용 원전 '고리 1호기' 해체 착수코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤 전 종목 시세 보기 close , 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 103,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 101,300 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]한전기술, 글로벌 원전 확산 수혜 기대감에 강세부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시!단기 저점 통과 임박… 증시, 반등 신호 켜지나 전 종목 시세 보기 close , 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 18,940 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,720 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 하이트진로, 14년 만의 리더십 교체…'장인섭 체제' 글로벌 공략하이트진로, 14년 만에 대표 교체…후임에 장인섭 총괄부사장 내정[오늘의신상]'두꺼비 홈술포차 안주'…"진로×노브랜드 협업" 전 종목 시세 보기 close , 에스원 에스원 012750 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,400 2025.12.15 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에스원, 경기 둔화에도 보안수요는 증가…목표가 8만원"[클릭 e종목]"에스원, AI CCTV 수요 증가 및 AI GOP 수혜 본격화"노태문·곽노정·권봉석·신학철…30대그룹 CEO 500명 내년 상반기 임기만료 전 종목 시세 보기 close 등을 꼽았다.

15일 김종영 NH투자증권 연구원은 "배당 기준일은 연말이지만 배당금 규모는 그 이후에 확정되기 때문에 배당 소득을 얻고자 하는 투자자는 연말 시점에 기업의 순이익, 배당성향, 과거 배당 정책을 고려해 목표 기업에 접근해야 한다"면서 "특히 분리과세 적용 여부 결정에 있어 핵심 요건은 배당성향이지만 배당성향은 배당금보다 순이익 변동에 따라 크게 달라진다. 따라서 일관적으로 40% 이상 배당성향을 유지 중이며 이익 변동성이 낮은 기업의 분리과세 적용 가능성이 높다고 보는 것이 합리적"이라고 설명했다.

배당소득 분리과세는 12월 결산 법인의 2026년 1월 1일 이후 배당 지급분부터 적용된다. 따라서 2025년 12월 26일까지 특정 기업의 주식을 순매수해 12월 말 기준일 주주명부에 등재되면 해당 기업이 분리과세 요건을 충족하는 경우 2026년 지급되는 배당에 대해 분리과세 혜택을 받을 수 있다.

2025년 12월 31일이 배당 기준일인 기업도 배당이 2026년에 지급되는 만큼 분리과세 적용 대상이다. 다만 실제 분리과세 요건 충족 여부는 주주총회 이후 확정된다. 세부 일정은 배당 기준일 설정→배당금 잠정 공시→주주총회에서 배당금 확정→분리과세 적용 기업 여부 공시→기준일 보유 주주에게 배당 지급으로 진행된다.

현시점에서 분리과세 적용 가능성이 높은 종목군으로는 삼성생명, 제일기획, 한전KPS, 한전기술, 하이트진로, 에스원 등이 꼽힌다. 김 연구원은 "이 기업들은 과거에도 배당체계가 안정적이었고 배당성향이 비교적 높은 수준을 유지해왔다는 점에서 분리과세 가능성이 높다"고 말했다.

일부 종목의 배당성향 상향 가능성도 존재한다. 배당성향 25% 이상, 전년 대비 현금 배당금액 10% 증가 조건 충족 시 배당 노력형 종목에 편입된다. 김 연구원은 "배당성향 충족을 위해 배당금을 증액하거나 증액이 여의치 않을 경우 4분기 비용 과다 처리를 통해 배당소득 분리과세 요건 충족에 나서는 기업이 등장할 수 있다"고 내다봤다.

NH투자증권은 분리과세를 목표로 하는 대규모 자금이 내년 2~3월 주식시장에 본격 유입될 것으로 전망했다. 김 연구원은 "대부분의 기업이 결산 배당금과 배당 기준일을 이 시기에 확정하기 때문"이라며 "이들 기업은 관례적으로 배당금도 선제적으로 공시하는 경우가 많아 투자자 입장에서 분리과세 적용 여부를 조기에 판단하기 용이하다. 이는 대규모 자금 유입 전망을 뒷받침하는 요인"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



