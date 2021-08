[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 LF푸드의 프리미엄 가정간편식(HMR) 브랜드 크라제가 프리미엄 폭립을 출시한다고 9일 밝혔다.

제품은 미국 남서부 스타일로 스모크향이 살아있는 ‘바베큐 폭립’과 매콤한 맛을 살린 ‘칠리바베큐 폭립’ 등 2종으로 구성됐다. 제품은 연한 육질의 등갈비와 크라제의 특제 바베큐 소스로 전문 레스토랑의 맛과 품질을 완성한 것이 특징이다.

제품은 현대식품관 투홈에서 각각 1만4900원에 판매된다.

