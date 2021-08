9호 태풍 루핏 영향…8~9일 경상권 매우 많은 비

[아시아경제 정현진 기자] 제9호 태풍 '루핏'이 빠르게 북동진하면서 8∼9일 경상권에 매우 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.

기상청은 루핏이 8일 오후 제주 남쪽 바깥 먼바다와 남해 동부 바깥 먼바다를 지나 일본 규슈 부근으로 북상할 것으로 예상된다고 7일 밝혔다. 루핏은 이날 오후 3시 기준 타이완 타이베이 동북동쪽 약 140㎞ 부근 해상에서 시속 66㎞의 속도로 북동진 중이다.

이 태풍은 8일 일본 오키나와 북서쪽 해상과 가고시마 서남서∼북쪽 해상을 거쳐 9일 오사카 북북서쪽 해상을 지날 것으로 보인다.

기상청은 루핏으로 인해 동풍이 강하게 유입되면서 8일과 9일 사이 경상권 해안과 강원 영동에 150㎜가 넘는 매우 많은 비가 올 것으로 전망했다. 특히 경상권 해안은 8일 오후부터, 강원 영동과 울릉도는 9일 새벽부터 비가 강해지면서 호우특보가 발표될 가능성이 큰 상황이다.

동해안과 남해안은 바람이 시속 30∼50㎞, 순간최대풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불 것으로 예상되는 만큼 야외에 설치된 선별진료소, 건설 현장, 비닐하우스 등의 시설물 파손과 간판 등 낙하물에 의한 2차 피해가 발생하지 않게 철저히 대비해야 한다고 기상청은 당부했다.

기상청은 당분간 제주도와 서해안, 남해안, 동해안은 너울에 의한 매우 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고 해안도로나 갯바위, 방파제를 넘는 곳이 있으며 저지대는 침수 가능성이 있으니 해안가 안전사고에 각별히 유의해달라고 덧붙였다.

