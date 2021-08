미 CDC "코로나19 백신 미접종자, 접종자 대비 재감염률 2배"

[아시아경제 정현진 기자] 코로나19 백신 미접종자는 바이러스에서 회복되더라도 재감염률이 백신 접종자의 두 배에 달한다는 연구 결과가 나왔다.

6일(현지시간) 더힐 등에 따르면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 이날 낸 '질병과 사망률 주간 보고서(MMWR)'를 통해 켄터키주 백신 미접종 주민들을 대상으로 한 연구 결과 백신 미접종자의 코로나19 재감염률이 접종자의 2.34배에 달한다고 밝혔다.

이번 연구는 지난해 코로나19 확진 판정을 받고 올해 5~6월 재감염된 켄터키 주민 246명을 대상으로 진행됐다. CDC는 지난해 코로나19에 감염됐지만 재감염되지 않은 492명을 대조군으로 삼아 연구를 진행했다.

이에 따르면 백신 접종을 하지 않은 사람은 코로나19 회복 후 자연 면역 지속 기간이 90일 이하로 추정됐다. CDC는 또 델타 등 변이 바이러스도 백신 접종을 하지 않은 사람의 재감염에 영향을 끼쳤을 것으로 봤다.

미 보건당국은 델타 바이러스 예방 등을 이유로 코로나19 감염자들에게 백신 접종을 받을 것을 권고하고 있다. 전문가들은 코로나19 감염 경험자가 백신을 맞을 경우 더 광범위한 예방 효과를 얻을 수 있는 혼합 면역이 가능하다고 강조하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr