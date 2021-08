순천시, 풍덕동 건립 중인 ‘(가칭)순천 어울림센터’ 명칭 공모

장애·비장애인이 함께 즐기는 소통·문화공간 명칭공모, 오는 26일까지 접수

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 풍덕동 1789번지 일원에 건립 중인 ‘(가칭)순천 어울림센터’의 명칭을 오는 26일까지 공모한다고 6일 밝혔다.

‘(가칭)순천 어울림센터’는 장애인과 비장애인이 함께 즐기고 지역사회와 소통하는 문화공간으로, 시는 센터의 특성을 잘 표현하고 대중들이 공감하고 친근하면서도 다른 시설과 차별화되는 상징적·창의적인 명칭을 선정한다는 방침이다.

명칭공모에 관심 있는 국민이면 누구나 참여가능하며, 시 홈페이지에서 신청서식을 내려받아 명칭과 그 의미를 작성해 전자우편을 통해 오는 26일까지 제출하면 된다.

참가는 1인당 1개 명칭만 참여가능하고 동일한 명칭이 접수될 경우 먼저 접수된 참가자에게 우선권이 부여된다.

당선작은 내달 전문가들로 심사를 거쳐 선정되며 최우수상 1명(50만원), 우수상 1명(30만원), 장려상 3명(각 10만원)의 시상금이 상품권으로 지급된다.

명칭공모와 관련된 기타 자세한 사항은 시 도서관운영과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr