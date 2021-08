연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다

이달 외인 3615억원어치 순매수

삼성전자, SK하이닉스 투자재개

하반기 업황 반등 기대감 반영

[아시아경제 이민지 기자] 이달 들어 코스닥시장에서 외국인과 기관투자자들이 반도체·IT 업종을 집중적으로 매수하고 있다. 반도체 업황 반등이 예상되는 가운데 하반기 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 9,606,375 전일가 82,100 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 카뱅 까봤더니.. 따상은 실패“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 SK하이닉스가 전 공정 투자를 재개할 것이란 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

6일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전날까지 코스닥지수는 2.75% 상승했다. 전일엔 9거래일 만에 종가 기준 연중 최고치(1059.54)를 경신했다. 투자 주체별로 보면 외국인이 3615억원어치 주식을 사들이며 지수 상승을 주도했다. 기관은 497억원을 매도하는 데 그쳤고 개인은 2724억원어치 주식을 내다팔았다.

순매수 규모가 가장 컸던 외국인의 장바구니를 보면 반도체·IT 관련 중·소형주들이 대거 이름을 올렸다. 코스닥시장 대장주인 셀트리온헬스케어(417억원)와 지난달 순매수 규모를 크게 늘렸던 2차전기 기업인 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 291,700 전일대비 2,800 등락률 -0.95% 거래량 199,853 전일가 294,500 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등 close (330억원)을 사들인 가운데 반도체 전공정 장비업체인 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 49,100 전일대비 350 등락률 +0.72% 거래량 485,349 전일가 48,750 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다반도체 슈퍼사이클 올라타는 '원익IPS'외국인·기관 순매도에 오후 들어 코스피 2%대 급락 close (127억원), 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 48,700 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 110,060 전일가 49,050 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일유진테크, 162억원 규모 반도체 제조장비 공급계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일 close (111억원), 패키징 판 관련주인 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 30,700 전일대비 2,000 등락률 +6.97% 거래량 2,752,888 전일가 28,700 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 중소형 패키지기판 대장주 '심텍'…저평가 매력도 부각[클릭 e종목]심텍, 비메모리향 매출 확대 기대 '목표주가 ↑'심텍, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 1.1% ↑ close (90억원)에 대해서도 순매수세를 보였다. 지난달엔 2차전지주( 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 291,700 전일대비 2,800 등락률 -0.95% 거래량 199,853 전일가 294,500 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 112,800 전일대비 1,900 등락률 -1.66% 거래량 429,010 전일가 114,700 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-28일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여훨훨 나는 2차전지 소재株 close )와 게임주(카카오게임), 의약품업( 디오 디오 039840 | 코스닥 증권정보 현재가 49,350 전일대비 750 등락률 -1.50% 거래량 82,383 전일가 50,100 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 디오, 2분기 영업이익 111억원…전년比 109.47%↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일디오, 1분기 영업익 103억원…전년동기대비 46%↑ close , 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 145,500 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 177,663 전일가 145,000 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라"오스템임플란트, 1분기 영업익 256억...작년 대비 526.1%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close )에 한해 순매수세를 보였지만 이달 들어선 반도체 관련 종목에 투자를 이어나가고 있는 것으로 나타났다. 기관투자자들도 반도체 후공정 테스트 업체인 테스나 테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 54,800 전일대비 500 등락률 -0.90% 거래량 191,347 전일가 55,300 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "테스나, 텍사스 한파로 2Q 주춤…카메라 센서 중심 반등 전망"[종목속으로]"바닥이 어디냐"…국민연금이 사랑한(?) 테스나테스나, 324억 규모 반도체 테스트 장비 취득 close (207억원), 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 30,700 전일대비 2,000 등락률 +6.97% 거래량 2,752,888 전일가 28,700 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 중소형 패키지기판 대장주 '심텍'…저평가 매력도 부각[클릭 e종목]심텍, 비메모리향 매출 확대 기대 '목표주가 ↑'심텍, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 1.1% ↑ close (160억원)과 반도체 후공정 장비업체인 피에스케이 피에스케이 319660 | 코스닥 증권정보 현재가 46,950 전일대비 200 등락률 +0.43% 거래량 194,961 전일가 46,750 2021.08.06 13:27 장중(20분지연) 관련기사 피에스케이, 3억원 규모 자사주 처분 결정피에스케이, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 0.76% ↑피에스케이, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 2.68% ↑ close (65억원)도 사들였다.

이는 상반기 반도체 기업들이 호실적을 내놓은 가운데 하반기 업황 반등에 높은 기대감이 반영된 것으로 분석된다. 반도체 시장 전망을 살필 수 있는 필라델피아반도체지수가 연일 고점을 높이고 있는 상황에서 외국인들의 투심이 반도체 대형주에서 IT 하드웨어 중·소형주로 이동한 것이다. 이달 들어 국내 반도체 대형주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 9,606,375 전일가 82,100 2021.08.06 13:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' 카뱅 까봤더니.. 따상은 실패“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 SK하이닉스는의 경우 투심 회복에 힘입어 5%, 6.6% 상승해 3주 만에 각각 8만원, 12만원대로 회복했다.

증권가에서 반도체 업황의 반등을 전망하는 근거는 D램 재고 정상화와 비메모리 사업 부문의 실적개선이다. 상반기 아시아 지역 코로나19 재확산에 따른 전방산업의 수요 둔화로 고객사들의 D램 재고가 크게 늘었는데, 하반기로 갈수록 재고가 정상화될 것이란 판단이다. 아울러 비메모리 반도체에 대한 공급 부족이 점차 해소되면서 PC 수요가 개선될 경우 D램 재고 정상화 속도는 더 빨라질 것으로 예상된다.

박유악 키움증권 연구원은 "D램의 수급 상황이 일시적인 둔화를 보이고 있지만, 올해 하반기 서버와 스마트폰 수요의 강한 회복이 예상되고 내년 1분기에는 비메모리 반도체의 공급 부족이 해소될 것"이라며 "삼성전자와 SK하이닉스의 주가 반등이 나타날 것으로 예상되는 상황에서 하반기 삼성전자 P3와 SK하이닉스 M15, M16에 대한 투자가 재개되면 반도체 장비주 중심으로 주가 상승이 가팔라질 것"이라고 설명했다.

나아가 D램 사용 업체들이 하반기 DDR4에서 DDR5로 교체 수요를 늘리고 있고. 상반기 비메모리 투자에 적극적으로 뛰어들면서 반도체 장비 업체들의 수혜가 이어질 것이란 점도 투자 포인트다. 최도연 신한금융투자 연구원은 "DDR5로 전환될 때, 전공정보다 후공정에서의 변화가 훨씬 클 것으로 예상되 수혜는 후공정관련 업체에 집중될 것"이라며 "된다"며 "TSMC, 인텔, 삼성전자 등이 2023년까지 비메모리 시설 투자에 적극적으로 뛰어들었다는 점도 투자에 고려할 요소"라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr