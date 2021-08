文대통령 "2025년 '백신 5대 강국' 도약…5년간 2.2兆 투입"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 2025년까지 '글로벌 백신 5대 강국'으로 도약한다는 비전을 제시하고, 5년간 2조2000억원을 투입해 백신을 반도체·배터리와 함께 '3대 국가전략기술'로 육성한다고 밝혔다. 특히 백신 자주권 확보를 위한 '국산 백신' 확보를 강조했다.

문 대통령은 5일 청와대에서 'K-글로벌 백신 허브화 비전 및 전략 보고대회'를 갖고 "'글로벌 백신 허브'를 국가전략으로 강력히 추진해 인류 공동의 감염병 위기 극복에 기여하겠다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "2025년까지 '글로벌 백신 생산 5대 강국'으로 도약하겠다"며 "정부는 백신을 반도체, 배터리와 함께 ‘3대 국가전략기술’ 분야로 선정해 앞으로 5년간 2조2000억원을 투입할 계획"이라고 밝혔다. 이와 관련, 연구개발·시설투자에 대한 세제 지원을 대폭 확대하고 필수 소재·부품·장비의 생산과 기술을 자급화할 방침이다.

'국산 백신' 상용화에도 기대감을 보였다. 문 대통령은 "이달 중 국내 기업 개발 코로나 백신이 임상 3상에 진입할 예정이며, 내년 상반기까지 국산 1호 백신의 상용화가 기대되고 있다"며 "차세대 백신인 mRNA백신 개발도 속도를 내고 있다"고 밝혔다.

이어 "정부는 국산 백신의 신속한 개발을 위해 임상에 필요한 비용을 지원하고, 원부자재 국산화, 특허 분석 지원 등 다방면의 지원체계를 가동하겠다"며 "'글로벌 백신 허브화 추진위원회'는 비록 늦더라도 이번 기회에 mRNA백신까지 반드시 개발하라"고 지시했다.

백신 산업 생태계 조성 의지도 밝혔다. 문 대통령은 "연간 200명 이상의 의과학자를 새롭게 육성하고, 임상시험 전문인력 1만 명, 바이오 생산 전문인력 연간 2000명 등 바이오의약품 산업 인력 양성에 힘쓰겠다"며 "K-바이오랩 허브를 구축하고, 첨단투자지구도 지정하여 각종 인센티브를 제공하겠다"고 강조했다.

한미 정상회담에서 합의한 글로벌 백신 파트너십 외에도 독일, 영국 등과도 파트너십을 확대하겠다는 방침이다. 문 대통령은 "세계보건기구(WHO) 등 국제기구, 글로벌 백신 연구소와 기업들과의 소통과 협력도 강화하겠다"며 "외국인 투자를 활성화하고 글로벌 기업을 유치하는 등 글로벌 백신 허브로서의 발판을 마련하겠다"고 강조했다.

문 대통령이 국산 백신과 글로벌 백신 허브화를 강조하는 것은 충분한 양의 백신 생산이 코로나19를 극복하는 근본적인 해법이라는 인식에서다. 문 대통령은 "세계적인 백신 부족 상태가 지속되고 있고, 특히 백신 보급의 국가별 격차가 심각해 다수의 저소득 국가는 내년까지도 접종 완료가 어려운 백신 불평등이 심화되고 있다"며 "결국 문제 해결의 근본 해법은 백신 공급을 획기적으로 늘리는 것일 수밖에 없다"고 강조했다.

문 대통령은 "세계 최고 수준의 바이오의약품 생산 능력을 갖추고 있고, 현재 세계적으로 안전성과 효과성을 인정받는 코로나 백신 네 종을 생산·공급하고 있다"며 "지금이 글로벌 백신 허브를 향해 과감하게 도전해야 할 적기"라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr