[아시아경제 김형민 기자] 배드민턴 여자복식 김소영(29·인천국제공항)-공희용(25·전북은행)이 도쿄올림픽 8강전에서 벌어진 한일전을 승리로 장식하고 4강에 진출했다.

김소영-공희용은 29일 일본 도쿄 무사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 열린 도쿄올림픽 배드민턴 여자복식 8강전에서 마쓰모토 마유-나가하라 와카나(일본)를 2-1(21-14 14-21 28-26)로 꺾었다.

세계랭킹은 김소영-공희용이 5위, 마쓰모토-나가하라는 2위였지만 경기는 대등하게 흘러갔다. 경기 막바지에 게임포인트를 앞두고 치열한 접전을 벌인 끝에 김소영-공희용이 승리를 가져갔다.

김소영-공희용은 이날 승리로 마쓰모토-나가하라와의 상대 전적 5승 3패를 기록하며 우위도 이어갔다.

김소영-공희용은 4강에서 세계랭킹 1위 후쿠시마 유키-히로타 사야카(일본)와 세계랭킹 3위 천칭천-자이판(중국)의 8강전 승자와 맞붙는다.

