[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 238,670 전일가 25,100 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제일기획, 2분기 영업이익 721억원…전년比 34%↑광고株 기지개..."더 올라간다"[클릭 e종목]"제일기획, 예상보다 빠른 실적 회복세...목표가 15% ↑" close =2분기 영업이익 721억원으로 전년 동기 대비 34.03% 증가, 매출 7901억원으로 같은 기간 22.91% 증가, 당기순이익 552억원으로 같은 기간 65.12% 증가

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 338,712 전일가 31,050 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[클릭 e종목]HDC현대산업개발, 저평가 건설주 매력 "목표주가 올린다"HDC현대산업개발, 1496억 규모 경기 광주 송정지구 주택 신축공사 계약 close =1729억원 규모 갈산1구역 주택재개발 정비사업 시공자로 선정

◆ 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 5,700 등락률 -6.42% 거래량 1,569,318 전일가 88,800 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 173억원 규모 윈드타워 공급 계약外人 끌고 기관 밀고…폭염 속 순풍 부는 풍력발전株씨에스윈드, 中업체와 148억 규모 윈드타워 공급계약 close =Goldwind International Holdings Limited사와 예상 매출 547억원 규모 풍력타워 공급계약 체결

◆ 대교 대교 019680 | 코스피 증권정보 현재가 4,890 전일대비 45 등락률 -0.91% 거래량 180,769 전일가 4,935 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대교, 1Q 영업손실 44억원…매출 10%↓신기술로 세상을 바꾼다! '이 종목'이 뜰 수밖에 없는 이유 대교, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 5.12% ↑ close =주당 30원 현금배당 결정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 338,712 전일가 31,050 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[클릭 e종목]HDC현대산업개발, 저평가 건설주 매력 "목표주가 올린다"HDC현대산업개발, 1496억 규모 경기 광주 송정지구 주택 신축공사 계약 close =미르도시개발 주식회사와 3130억원 규모 포항 2차 IPARK 신축공사 수주 계약 체결

◆ 퍼스텍 퍼스텍 010820 | 코스피 증권정보 현재가 2,620 전일대비 105 등락률 -3.85% 거래량 286,448 전일가 2,725 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close =186억원 규모 창원공장 복합시설 취득 결정

◆ 세이브존I&C 세이브존I&C 067830 | 코스피 증권정보 현재가 3,610 전일대비 35 등락률 -0.96% 거래량 30,282 전일가 3,645 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close =2분기 영업이익 49억원으로 전년 동기 대비 21.2% 감소, 매출 315억원으로 같은 기간 11.7% 감소, 당기순이익 42억원으로 같은 기간 17.1% 감소

◆ 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 400 등락률 +1.47% 거래량 3,879,533 전일가 27,200 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대형 3사 다 제쳤다! “o o o” 업계 비상! [특징주]포스코인터내셔널, 2분기 실적 호조에 7%↑[클릭 e종목]"포스코인터내셔널, 호실적 행진 쭈욱...목표가 12%↑" close =계열사 PT. BIO INTI AGRINDO에 1322억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 004440 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 900 등락률 -6.67% 거래량 188,946 전일가 13,500 2021.07.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼일씨엔에스, 재난/안전(지진 등) 테마 상승세에 20.23% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-7일삼일씨엔에스, 317억원 규모 공사 수주 close =공정거래위원회로부터 가격 및 생산량 담합을 사유로 과징금 261억원 부과 받아

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr