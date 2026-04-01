[특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑

미국과 이란 간 종전 기대감이 확산하면서 1일 오전 국내 증시에서 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 18,550 전일대비 3,000 등락률 +19.29% 거래량 42,026,962 전일가 15,550 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 같은 종목 샀는데 다른 수익? 투자금 규모부터 키워볼까 대우건설, 2974억 규모 공공주택건설사업 수주 전 종목 시세 보기 을 비롯한 건설주가 일제히 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시25분 현재 대우건설의 주가는 전장 대비 16.91% 상승한 1만8180원에 거래되고 있다. GS건설 GS건설 close 증권정보 006360 KOSPI 현재가 27,350 전일대비 2,250 등락률 +8.96% 거래량 1,687,232 전일가 25,100 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"GS건설, 신사업 중심 체질 개선 전망…목표가↑" "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능...개별 종목은 물론 ETF까지 전 종목 시세 보기 역시 11.35% 뛴 2만7950원을 기록 중이다. 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 154,500 전일대비 12,400 등락률 +8.73% 거래량 645,185 전일가 142,100 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 현대건설, 신길1구역 재개발 6607억원 수주 현대건설 "에너지 생산·이동·소비 전 과정 경쟁력 강화" 전 종목 시세 보기 은 9.36%, DL이앤씨 DL이앤씨 close 증권정보 375500 KOSPI 현재가 70,100 전일대비 3,300 등락률 +4.94% 거래량 979,962 전일가 66,800 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 변동성 속 기회 찾았다면? 최대 4배 주식자금으로 제대로 살려볼까 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능...개별 종목은 물론 ETF까지 전 종목 시세 보기 는 8.08% 올랐다. 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 266,500 전일대비 13,000 등락률 +5.13% 거래량 146,966 전일가 253,500 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 '내새끼' 키우는 패션회사…마진은 높지만 성공은 '글쎄' 전 종목 시세 보기 과 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 close 증권정보 294870 KOSPI 현재가 21,050 전일대비 600 등락률 +2.93% 거래량 95,156 전일가 20,450 2026.04.01 10:34 기준 관련기사 '파크로쉬 서울원'에 AI 헬스케어 탑재…복합개발 디벨로퍼 전환 가속 정몽규 HDC 회장, 동생·외삼촌 회사 20곳 숨겼다…'계열사 은폐'로 검찰 고발당해 악화한 중동 정세, 국내 건설주 여파는…"단기 투자심리 부정적" 전 종목 시세 보기 역시 3~4%대 상승세다.

이는 미국과 이란 대통령의 잇따른 종전 언급에 따른 여파로 해석된다. 시장 전반에서 위험선호 심리가 되살아난 가운데, 종전 이후 재건에 따른 건설주 수혜 가능성이 선반영되고 있는 것이다.

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간밤 마수드 페제시키안 이란 대통령은 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과의 전화 통화에서 '특정조건'이 충족되면 전쟁을 끝내는 데 필요한 의지를 갖게 될 것이라고 밝혔다. 해당 발언이 알려진 직후 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 "곧 이란을 떠날 것", "2주, 어쩌면 3주 안에 전쟁을 마무리하고 철수할 것"이라고 말하며 종전 가능성을 시사했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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