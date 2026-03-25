[특징주]‘해상풍력발전사업 공급계약’ 삼일씨엔에스 15%↑

삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 close 증권정보 004440 KOSPI 현재가 8,980 전일대비 2,070 등락률 +29.96% 거래량 1,217,122 전일가 6,910 2026.03.25 09:40 기준 관련기사 [특징주]이재명 당선…풍력·태양광 등 재생에너지株 상승세 삼일씨엔에스, 본점 경기도로 변경 [e공시 눈에 띄네]율촌화학, 얼티엄셀즈와 1조4900억원 규모 공급계약(오후 종합) 전 종목 시세 보기 가 해상풍력발전사업 관련 공급계약 소식에 강세를 보이고 있다.

25일 9시20분 기준 삼일씨엔에스는 전 거래일 대비 15.92%(1100원) 오른 8010원에 거래되고 있다.

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삼일씨엔에스는 전날 공시를 통해 두산에너빌리티에 하부구조물을 납품한다고 밝혔다. 계약금액은 885억5500만원으로, 매출액 대비 26.5%에 해당한다. 납품 지역은 전라남도 영광군 해상이며, 계약기간은 2026년 3월 24일부터 2027년 9월 15일까지다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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