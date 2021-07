이재명 캠프, “당이 나서서 흑색선전 인사 제재해 달라” 촉구

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 이재명 경기도지사와 이낙연 전 더불어민주당 대표 간 네거티브 공방전이 과열되는 가운데 이 지사 캠프 측은 26일 “후보 간 협약문에 명백한 흑색선전은 당이 강력하게 해당 캠프나 인사를 제재한다는 내용을 넣어달라”고 촉구했다. 사실상 공방 상대 이 전 대표 측의 제재를 요구하는 발언이다.

이 지사 열린캠프 박찬대 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “후보 간 협약 문에 고의적 사실왜곡이나 조작, 사실에 근거하지 않은 명백한 흑색선전은 당이 강력하게 해당 캠프나 인사를 제재한다는 내용을 반드시 포함해야 한다”며 이같이 말했다. 민주당 지도부가 두 후보 간 비방전을 수습하기 위해 제안한 신사협정인 ‘원팀 협약식’에 후보자 징계를 포함해달라고 요구한 것이다.

박 수석대변인은 “경선 과정에서 후보 간 네거티브가 과열되면서 국민 눈살을 찌뿌리게 하는 경우가 자주 발생하는 것은 사실”이라며 “중앙당 원팀 협약식을 통해 후보 네거티브가 아닌 정책 경쟁을 유도하려는 정책에 이재명 선거캠프는 적극 동의한다”고 밝혔다.

그는 회견이 끝난 뒤 기자들과 만나 “명백한 흑색선전을 진행한다면 그 부분은 징계가 필요하다”며 “선거관리위원회도 필요한 경우 엄벌이 필요하지 않겠느냐. 이 제안을 받아들이지 않을 경우가 없다고 생각한다”고 했다.

그러면서 이 지사에 대해 “지금 후보 태도에 대해서 아쉬움이 많다”며 “지역주의 논란을 누가 사실은 소환했는지 잘 살펴봐야 한다”고 덧붙였다.

