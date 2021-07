IRP 1년 수익률 21%…신영證, 퇴직연금 3Q 연속 1위

DB·DC·IRP 전 부문 모두 1위

[아시아경제 이민우 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 600 등락률 -0.93% 거래량 1,308 전일가 64,300 2021.07.20 11:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "3Q는 비수기…현대백화점, 실적 불안은 과도해"증권사 '퇴직연금 계열사 몰아주기' 여전신영증권, 강석훈·고봉찬 사외이사 신규 선임 close 이 퇴직연금 전 부문에 걸쳐 3분기 연속 최근 1년 수익률 1위를 기록했다.

신영증권은 지난해 4분기부터 올 2분기까지 3분기 연속으로 확정급여형(DB)?확정기여형(DC)?개인형퇴직연금(IRP) 등 전 부문의 최근 1년 수익률이 전체 퇴직연금 사업자 중 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.

이날 금융감독원 통합연금포털에 따르면 지난 6월 말 기준 신영증권의 IRP와 DC형 1년 수익률은 각각 21%, 17.62%다. IRP 수익률이 20%를 넘긴 사업자는 신영증권이 유일하다. DB형 수익률도 6.7%를 기록해 가장 높았다.

임재경 신영증권 연금컨설팅부 이사는 "엄격한 투자상품 선정, 분산투자 원칙, 주기적인 모니터링 등 체계적인 관리 프로그램을 구축한 덕분"이라며 "고객 요구를 반영한 맞춤형 컨설팅을 통해 노후 준비에 도움을 드릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr