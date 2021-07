이철희 "조국에게 가해진 지탄 과해… 일종의 사회적·정치적 광기"

[아시아경제 박준이 기자] 이철희 청와대 정무수석은 2년 전 조국 전 법무부 장관의 사퇴 과정에서부터 이어진 정치적 논란에 대해 "일종의 사회적 광기이자 정치적 광기"라고 평가했다.

이 수석은 13일 오후 유튜브 채널 JTBC '신예리의 밤샘토크'에서 2년 전 국회 법제사법위원회 소속 의원 신분으로 바라본 조 전 장관의 사퇴 과정에 대해 이같이 밝혔다.

그는 "저는 지금도 조 전 장관이 책임져야 될 몫이 분명히 있지만, 그에게 가해지는 사회적 지탄과 검찰 수사가 너무 지나치고 과하다는 것은 지금도 그렇게 생각한다"고 말했다.

'본인이 한 잘못에 비해 과하다는 것인가'라는 질문에는 "훨씬 과했다. 거의 대역 죄인을 만들었다"며 "매국노도 그렇게 공격은 안 했을 것"이라고 답했다.

20대 국회 당시 법사위원으로 활동했던 이 수석은 지난 2019년 10월 법사위 국정감사 도중 '조국 국면'에서 정치 환멸을 느꼈다면서 총선 불출마를 선언했다.

