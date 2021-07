빗썸 '실소유주' 이정훈 전 의장, 1억달러 사기 혐의로 불구속 기소

[아시아경제 김진호 기자] 국내 최대 규모의 가상화폐 거래소인 빗썸의 실소유주인 빗썸홀딩스의 이정훈 전 이사회 의장이 사기 혐의로 불구속 기소됐다.

서울중앙지검 형사 14부(김지완 부장검사)는 6일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 빗썸 실소유주 이 전 의장을 불구속 기소했다고 밝혔다.

이 전 의장은 2018년 10월 김모 BK그룹 회장에게 빗썸 인수를 제안하며 이른바 '빗썸코인'(BXA)을 발행해 빗썸에 상장시키겠다고 속여 계약금 명목으로 1억달러(약 1120억원)을 가로챈 혐의를 받는다.

당시 김 회장은 BXA를 선판매해 얻은 대금을 빗썸 지분 매수자금으로 일부 사용한 것으로 드러났다. 하지만 BXA가 빗썸에 상장되지 않았고 김 회장의 빗썸 인수도 무산됐다.

BXA에 투자한 피해자들은 이 전 의장과 함께 김 회장도 고소했다. 하지만 검찰은 김 회장 역시 이 전 의장에게 속은 피해자로 보고 처벌하지 않았다.

검찰은 이 전 의장이 조사에 성실히 출석했고, 취득금액 중 70%가량을 양도소득세로 납부한 점 등을 고려해 불구속 상태로 재판에 넘기기로 결정했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr