광주 야산서 숨진채 발견된 학생 휴대전화엔 '학폭 영상'

[아시아경제 강주희 기자] 광주의 한 야산에서 숨진 채 발견된 고등학생이 학교폭력(학폭)에 시달리다 극단적 선택을 한 것으로 추정돼 경찰이 수사 중이다.

5일 광주 광산경찰서에 따르면, 지난달 29일 오전 11시19분께 광산구 어등산 인근 야산에서 고등학교 2학년 A군(17)이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 A군을 발견했을 당시 신체에 별다른 외상이 없는 등 범죄 혐의점이 없다고 판단, 극단적 선택을 한 것으로 추정했다.

그러나 지난 1일 유가족은 A군이 학폭을 당했다고 주장하며 경찰에 관련 증거를 제출하고 재수사를 의뢰했다.

유가족이 제출한 A군의 휴대전화에는 A군이 동급생으로부터 괴롭힘을 당하는 듯한 영상이 담긴 것으로 전해졌다.

이 동영상은 동급생으로 보이는 누군가가 촬영한 것으로 추정되며, 한 무리의 학생들이 A군을 고의로 기절시키는 장난이 담겨 있었다.

또 A군이 남긴 유서에는 '심한 장난을 말려줘서 고맙다'는 취지로 일부 친구들에게 고마움을 표현한 내용도 있었던 것으로 파악됐다. 또 학업 스트레스 관련도 상당수 있었던 것으로 조사됐다.

경찰은 유족의 재수사 요청에 따라 이번 사건을 기존 형사과에서 여성청소년과로 넘겨 학폭 관련 사실관계 파악에 나섰다.

경찰은 A군이 다닌 학교 관계자와 가해 의심 학생 등을 대상으로 조사를 진행한 후 법리 검토를 거쳐 관련자 입건 여부를 결정할 방침이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

