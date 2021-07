기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치

[아시아경제 지연진 기자] 5일 코스닥 지수가 외국인의 매수세에 힙입어 신고점을 다시 경신했다. 완만한 경기 개선 기대감으로 주식시장에 쏠린 자금이 올 들어 비교적 저평가된 코스닥 종목으로 쏠리는 모양새다. 코스피 시장도 기관들의 순매수로 3300 탈환에 나섰다.

이날 소폭 상승세로 출발한 코스닥 지수는 오후 1시53분 기준 전거래일대비 8.81(0.85%) 포인트 상승한 1046.99를 기록하고 있다. 지수는 장 중 1047.37까지 치솟으면 역사상 최고점을 잇따라 경신 중이다. 개인이 1745억원 상당을 팔아치운 반면, 외국인과 기관은 1326억원과 596억원 어치 순매수했다.

같은 시간 코스피 지수는 전장대비 14.19포인트(0.43%) 상승한 3295.97를 기록 중이다. 개인이 2508억원, 외국인이 462억원을 상당을 순매도했지만, 기관이 2035억원 어치 사들이면서 지수 상승을 이끌었다.

코스피 시장에선 대형주(0.52%) 중심으로 강세를 보이고 있고, 운수창고(3.16%)가 가장 큰 폭의 오름세를 기록 중이다. 특히 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 47,900 전일대비 3,100 등락률 +6.92% 거래량 13,662,687 전일가 44,800 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고HMM, 미주 노선 임시선박 추가 투입…중소화주 물량 60% 선적 close 은 컨테이너 업종 호황이 장기화할 것이라는 기대감으로 5% 넘게 상승하고 있다. 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 68,100 전일대비 2,900 등락률 +4.45% 거래량 157,207 전일가 65,200 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 백신 접종자 단체 해외여행 허용…티웨이·진에어 6%↑[클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다"조현아 전 대한항공 부사장, 3개월 동안 한진칼 주식 21만 주 매도 close 도 4% 넘는 상승세를 기록 중이다.

시가총액 상위 종목에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 7,000 등락률 +2.63% 거래량 535,943 전일가 266,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close 이 2.61% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 870,000 전일대비 15,000 등락률 +1.75% 거래량 127,040 전일가 855,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (1.87%)는 오후 들어 반등에 성공했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 6,206,154 전일가 80,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 반도체株, 2분기 실적 발표에 쏠린 눈골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (0.62%)가 오후들어 상승폭을 소폭 반납했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,500 등락률 +1.22% 거래량 1,197,976 전일가 122,500 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 반도체株, 2분기 실적 발표에 쏠린 눈골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close (1.63%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 871,000 전일대비 22,000 등락률 +2.59% 거래량 177,408 전일가 849,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고소형 배터리, 제2의 전성시대…웨어러블 IT·BoT로 적용 확대 close (2.36%)%)은 상승폭이 커졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 3,000 등락률 -1.88% 거래량 3,933,077 전일가 159,500 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점상장 앞두고 뒤숭숭한 카뱅…'따상과 줄퇴사' 기대와 우려 사이 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close (-0.63%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,500 전일대비 4,500 등락률 -1.09% 거래량 422,082 전일가 414,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고쿠팡, 검색순위 조작·납품업체 '갑질' 혐의…공정위 조사코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close , -1.21%)는 나란히 하락세다.

코스닥 시총 상위에선 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,100 전일대비 3,500 등락률 +4.89% 거래량 18,734,282 전일가 71,600 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 지금 들어가도 될까요?골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (5.73%)가 신작 게임의 앱마켓 매출 1위 기록으로 장중 16% 넘게 상승했다 오후 들어 오름폭을 축소 중이다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,900 전일대비 2,100 등락률 +1.83% 거래량 597,763 전일가 114,800 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (2.00%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,200 전일대비 5,500 등락률 +3.38% 거래량 359,093 전일가 162,700 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close (3.56%)을 비롯한 제약바이오주가 강세다. 다만 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 82,800 전일대비 1,200 등락률 -1.43% 거래량 1,146,304 전일가 84,000 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표! close (-1.55%)과 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 1,100 등락률 -1.32% 거래량 631,588 전일가 83,400 2021.07.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신[종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은?25살 코스닥 장중 최고치 팡파르 close (-1.08%)는 약세다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "미국 고용시장에 대한 엇갈린 해석이 있지만, 금리 반응에서 보듯 경기 개선의 이상 징후가 없다는 것을 확인하면서 위험 선호 심리가 계속되고 있다"며 "최근 시장의 종목 특징을 보면 경기민감주와 성장주 등 이분법에서 실적 중심으로 다변화되고 있어 매크로 이슈보다 실적 중심으로 점진적으로 움직이고 있다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr