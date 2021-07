이재명 스승 이상돈 교수 "이 지사, 文대통령과 달라…2030 상당한 지지 받을것"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이상돈 중앙대학교 명예교수가 자신의 제자인 이재명 경기도지사에 대해 더불어민주당 내 대통령 후보가 된다면 문재인 대통령에게 실망했던 2030 청년층으로부터 상당한 지지를 얻어낼 것으로 보인다고 전망했다.

그는 그러면서 이재명 지사만이 갖고 있는 공정 등 '브랜드'에 대한 호소력이 상당하다고 평가했다. 또 이낙연 전 민주당 대표와 정세균 전 총리에 비해 이재명 지사는 감동을 주고, 역동성 면에서 앞서는 것 같다고 분석했다.

이 교수는 최근 한 언론 매체와의 인터뷰를 통해 이재명 지사에 대해 "제가 (중앙대 법대)초임교수 때 가르친 제자"라며 "중앙대에서 사실 스카우트를 해서 (장학금을 받고)학교를 다닌 학생"이라고 기억했다.

이어 이재명 지사가 등을 돌린 2030세대의 표심을 잡을 수 있을까라는 질문에는 "제가 보기에는 현재 문재인 정부가 일자리 정부라고 하면서 2030세대에 헛된 기대를 너무 많이 넣어줬다"며 "문 대통령이 일자리 대통령이 되겠다고 하고, 청와대에 일자리 무슨 위원회를 두고서 상황판을 만들고 했는데 지금 뭐 얘기가 다 없어졌다"고 비판했다.

그는 그러면서 "이재명 지사는 이른바 민주당의 어떤 우세를 점하고 있는 대권 후보이기도 하지만, 또 상당히 문 대통령과는 다른 이미지가 있다"며 "문 대통령한테 실망한 2030세대도 이재명 지사가 후보가 된다고 할 것 같으면 그것은 또 다른 문제가 될 수도 있고, 이재명 지사가 갖고 있는 브랜드 같은 것이 말하자면 거기에 호소력이 상당히 있다고 본다"고 분석했다.

특히 "국민의힘 지지율이 민주당 지지율을 앞서는 상황에서는 (이재명 지사에게)불리할 수 밖에 없다"며 "이재명 지사가 후보가 되면 그 때는 후보가 되기 전하고는 달라야 하고, 후보가 된 뒤에는 자기 브랜드를 만들어야 한다. 그건 앞으로 (이재명 지사가)하기 나름"이라고 조언했다.

이 교수는 이재명 지사의 가치에 대해서는 "여러 가지가 있겠지만 요즘 화두는 공정이지만, 사실 사람은 태어날 때부터 출발선이 다 같지 않다. 보완하는 노력을 해야만 그 차이를 줄여 가는 거다"라며 "이런 측면에서 볼 때 이재명 지사는 입지전적으로 그런 장벽을 자기가 뛰어넘어 왔기 때문에 그런 것에 대한 기대가 있다"고 평가했다.

나아가 "이재명 지사의 그런 것(공정)들이 경쟁력이고, 브랜드라고 본다"고 덧붙였다.

이 교수는 여권 내 이재명 지사 대항마와 관련해서는 "경력이나 이력 측면에서 훌륭한 정세균 전 총리하고 이낙연 전 당대표 두 사람이 맥을 못추고 있다"며 "정 전 총리와 이 전 당대표를 제외한 제3의 인물이 급부상할 가능성 또한 굉장히 적어 보인다"고 전망했다.

그는 끝으로 이재명 지사와 관련된 에피소드에 대해 "이재명 지사는 흔히 생각하던 학생 운동권은 아니었고, 공부를 굉장히 열심히 했고, 후배들이 상당히 존중하고 말하자면 카리스마가 좀 있다고 그럴까, 그런 게 있었다"며 "자기 후배 중에서 학생 운동도 좀 하고 어쩌다 보니 취직이 안 돼 별로 할 일이 없는 경우 (이재명 지사가)자기 변호사 사무실로 데려와 고용을 해서 일자리를 만들어줬다. 그것이 굉장한 자산이 됐다고 본다"고 전했다.

