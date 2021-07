코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 개인투자자들의 1조원대 순매수에도 불구하고 외국과 기관의 매도세에 하락 마감했다. 반면 코스닥은 올해 들어 최고치로 마감했다.

1일 코스피는 전 거래일 대비 14.62포인트(0.44%) 내린 3282.06으로 장을 마감했다.

투자자별로는 외국인과 기관의 매도세가 컸다. 외국인과 기관은 각각 4101억원, 8747억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 나홀로 1조2675억원 순매수하며 지수를 방어했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 26,000 등락률 +3.72% 거래량 597,806 전일가 698,000 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 전영현 사장 "완벽한 기술·제품으로 세상을 가슴뛰게 하자"코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close (3.72%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 14,000 등락률 +1.66% 거래량 106,145 전일가 841,000 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (1.66%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 2,500 등락률 +1.04% 거래량 1,025,525 전일가 239,500 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 현대차, 지난달 35.4만대 판매…전년比 14.4%↑국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (1.04%) 등이 상승했다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 12,556,487 전일가 80,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 이원진 삼성전자 무선·VD 서비스사업팀장, 사장 승진코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신제2의 아이진 찾았습니다 close (-0.74%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 3,000 등락률 -2.35% 거래량 3,303,261 전일가 127,500 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (-2.35%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 3,000 등락률 -1.84% 거래량 4,609,783 전일가 163,000 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (-1.84%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 413,000 전일대비 4,500 등락률 -1.08% 거래량 589,176 전일가 417,500 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-1.08%) 등이 약세를 나타냈다.

반면 코스닥은 올해 들어 최고치로 마감했다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 5.68포인트(0.55%) 오른 1035.64로 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 올해 4월 20일의 연고점 기록인 1031.88을 넘어섰다. 이는 2000년 9월 6일의 1074.10 이후 20년 10개월 만에 가장 높은 수준이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 54억원, 250억원 순매수 했다. 개인은 142억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 대다수 종목이 올랐다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 5,900 등락률 +7.79% 거래량 3,266,995 전일가 75,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은?25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close 가 중국 정부로부터 모바일게임 ‘검은사막 모바일’의 외자판호(판매허가) 발급에 따른 기대감에 7.79% 상승했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,800 전일대비 100 등락률 +0.09% 거래량 474,197 전일가 115,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (0.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,700 전일대비 5,500 등락률 +3.50% 거래량 335,307 전일가 157,200 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (3.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 216,500 전일대비 4,400 등락률 +2.07% 거래량 203,147 전일가 212,100 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close (2.07%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 183,000 전일대비 300 등락률 +0.16% 거래량 112,181 전일가 182,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close (0.16%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 85,500 전일대비 2,800 등락률 +3.39% 거래량 4,906,212 전일가 82,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신전 세계 확산! 큰손 外인이 순매수 1위 “핵심주” close (3.39%) 등이 상승했다. 반면 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,500 전일대비 300 등락률 -0.52% 거래량 1,430,236 전일가 57,800 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-0.52%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 343,300 전일대비 8,800 등락률 -2.50% 거래량 26,785 전일가 352,100 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (-2.50%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,050 전일대비 350 등락률 -1.05% 거래량 544,438 전일가 33,400 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감에이치엘비 "ESMO GI서 리보세라닙의 우수 치료효과 재입증" close (-1.05%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr