진에어, 밀크 앱 회원 대상 지니쿠폰 할인 이벤트

진에어는 1일부터 블록체인 기반 여행·여가 포인트 통합 플랫폼 '밀크' 운영사인 밀크파트너스와 제휴를 맺고 계정 연동 및 지니쿠폰 판매 서비스를 실시한다고 밝혔다.

이번 서비스 제휴에 따라 밀크 앱 이용 고객은 진에어의 국내선, 국제선 항공권 전용 운임 할인 쿠폰인 '지니쿠폰'을 밀크 코인을 통해 구매 할 수 있다. 밀크 회원 전용 지니쿠폰은 진에어 홈페이지 또는 밀크 앱을 통해 계정 연동 완료 후 구매 가능하다.

진에어는 서비스 제휴를 기념해 밀크 앱 회원 대상으로 지니쿠폰 할인 이벤트도 진행한다. 이번 이벤트는 매월 한정 수량으로 연말까지 진행된다.

밀크 앱을 통해 지니쿠폰 5000원권을 구매 시 40% 할인이 적용된다. 밀크 회원 전용 지니쿠폰은 구매일로부터 익월 말까지 운항하는 국내선, 국제선 항공편 예매 시 사용 가능하다. 단 12월에 구매한 밀크 회원 전용 지니쿠폰은 당월 말일까지 사용이 가능하다.

진에어와 밀크 계정 연동 이벤트도 이달 31일까지 진행한다. 연동 이벤트 참여 고객 5만명에게는 1밀크 코인을 선착순으로 지급한다.

진에어는 "앞으로 밀크파트너스와 함께 블록체인 기술을 접목해 제휴 프로모션 등 다양한 항공 여행 서비스를 개발할 예정이다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr