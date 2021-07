김남호號 1주년…'안정 속 도약' 다시 뛰는 DB

IT·제조분야 뚜렷한 성과

DB하이텍, 사상 첫 연매출 1조 기대

올해 대기업 신규지정도

[아시아경제 김흥순 기자] "기존 사업의 경쟁력을 더욱 키우고 미래를 위한 성장 발판을 하나씩 만들어 DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 504,030 전일가 1,055 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "주가 때문에 스트레스 받지 말자" 이런 종목이라도 잡자DB, KDB생명보험과 183억 규모 IT 시스템 유지보수 계약【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4 close 가 지속성장하는 기업이 될 수 있도록 모든 노력을 기울이겠습니다."

김남호 DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 504,030 전일가 1,055 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "주가 때문에 스트레스 받지 말자" 이런 종목이라도 잡자DB, KDB생명보험과 183억 규모 IT 시스템 유지보수 계약【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4 close 그룹 회장(46)은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 기승을 부리던 지난해 7월1일 불확실한 미래에 대한 우려 속에서 이 같은 다짐과 함께 그룹 수장으로 첫 발을 내디뎠다. 그로부터 정확히 1년이 흐른 지금 자신의 취임사에서 밝힌 구상을 하나씩 실현하면서 불안감을 기대로 바꾸는 데 성공했다는 평가가 뒤따른다.

1일 업계에 따르면 DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 504,030 전일가 1,055 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "주가 때문에 스트레스 받지 말자" 이런 종목이라도 잡자DB, KDB생명보험과 183억 규모 IT 시스템 유지보수 계약【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4 close 그룹은 김 회장 취임 이후 1년 동안 IT·제조 분야에서도 뚜렷한 성과를 내며 그룹 재도약의 발판을 마련한 것으로 파악됐다. 대표적인 사업군이 만년 ‘아픈손가락’으로 꼽히던 반도체 파운드리(위탁생산) 전문 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 500 등락률 -0.80% 거래량 770,486 전일가 62,400 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 이다.

금융투자업계에서는 올해 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 500 등락률 -0.80% 거래량 770,486 전일가 62,400 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 이 창사 이래 처음으로 매출 1조원을 넘을 것으로 보고 있다. 8인치(200㎜) 웨이퍼를 주력으로 하는 DB하이텍은 아날로그 반도체에 대한 수요가 급증하고 세계적인 품귀 현상이 맞물리면서 올해 1분기 기준 매출 2437억원을 올렸다. 전년 동기 대비 8% 증가한 수치로 분기 기준 사상 최대 실적이다.

영업이익도 크게 개선됐는데 지난해 기준 2393억원으로 이익률 26%를 기록했다. 김 회장은 올해 신년사에서 " DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 500 등락률 -0.80% 거래량 770,486 전일가 62,400 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 영업이익률이 코스피 상장기업들 중 최선두권에 들 정도로 탁월한 경영성과를 실현했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 504,030 전일가 1,055 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "주가 때문에 스트레스 받지 말자" 이런 종목이라도 잡자DB, KDB생명보험과 183억 규모 IT 시스템 유지보수 계약【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4 close 그룹은 올해 공정거래위원회의 대기업집단지정 발표에서 공정자산 10조3660억원을 기록해 상호출자제한기업집단(대기업)으로 신규지정됐다. 2015년 준대기업으로 밀려난 지 6년 만이다. 그룹 내 매출 비중이 가장 큰 DB손해보험이 지난해 연 매출 20조원을 넘어서고, 반도체 등 비금융 계열에서도 안정적인 성과를 낸 결과다.

김 회장은 "4차 산업혁명과 디지털화의 핵심인 IT와 반도체 사업 역량을 보유한 만큼 그룹 주력인 금융회사 간, 금융과 IT 간, IT와 반도체 간의 다양한 시너지를 창출할 수 있는 좋은 기회로 만들어야 한다"며 사업 구조 재편의 뜻을 밝혔다.

더불어 "경청하고 소통하며 회사와 임직원이 함께 성장하는 기업을 만들겠다"는 취임 포부에도 남다른 관심을 기울인다는 후문이다. DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 504,030 전일가 1,055 2021.07.01 13:00 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "주가 때문에 스트레스 받지 말자" 이런 종목이라도 잡자DB, KDB생명보험과 183억 규모 IT 시스템 유지보수 계약【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4 close 관계자는 "젊은 총수답게 격식을 따지지 않고 회사 인근 식당가나 카페를 자주 들르며 마주하는 직원들과 스스럼 없이 대화하고 편안한 분위기로 인사를 나눈다"고 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr