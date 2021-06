SSG닷컴, 국내 여행 상품 ‘초특가’…최대 78% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 7일까지 ‘호텔·리조트 선착순 릴레이 특가’ 행사를 연다고 1일 밝혔다.

SSG닷컴은 매일 아침 9시부터 선착순 50명에게만 판매되는 ‘초특가 핫딜’을 실시한다. 그랜드 조선 부산, 웨스틴 조선 부산, 롯데 호텔 제주, 노보텔 앰배서더 서울 드래곤시티와 같은 5성급 호텔과 소노펠리체 비발디파크, 금호제주리조트, 웰리힐리파크 등 리조트 상품이 특별 할인 대상이다. 이 가운데 매일 다른 한 가지 상품을 최대 78%까지 낮은 가격에 선착순 판매한다.

국내 숙박 전 상품을 대상으로 7% 추가 할인 쿠폰도 무제한 발급한다. 익스피디아, 야놀자, 아고다, 호텔패스에서 제공하는 전국 호텔과 리조트, 펜션, 게스트하우스 등이 대상이다.

SSG닷컴 관계자는 “올해 들어 소비심리가 조금씩 회복되면서 2분기 여행 카테고리 전체 매출은 전년보다 65% 이상 성장한 것으로 나타났다”며 “올해부터 본격적으로 수요가 증가할 것에 대비해 관련 상품을 확대하며 여행 플랫폼 입지를 다질 계획”이라고 말했다.

