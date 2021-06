백신 접종 완료 후 확진 '돌파 감염' 누적 44건…화이자 26명·AZ 18명(상보)

그룹 인피니트 출신 가수 김성규도 돌파감염 추정사례

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 백신 접종을 완료한 후 확진되는 '돌파 감염' 추정 사례가 총 44건으로 늘었다. 백신별로는 화이자가 26명, 아스트라제네카 18명이다.

중앙방역대책본부는 28일 코로나19 정례브리핑에서 "접종 후 14일 이후에 확진된 사례는 24일 기준 총 44명"이라고 밝혔다.백신별로는 화이자 26명, 아스트라제네카 18명이다. 얀센 백신의 경우 24일 기준으로는 없었다.

박영준 방대본 역학조사팀장은 "현재 주 1회 돌파감염 현황을 분석하고 모니터링하고 있다"며 "돌파감염 추정 사례 정의에 합당한 것, 접종을 완료하고 난 뒤에 14일 이후 확진된 케이스는 총 44명"이라고 설명했다.

돌파감염과 관련한 세계 현황에 대해서는 각국 통계가 달라 단순 비교하기는 쉽지 않은 상황이라고 전했다.

박 팀장은 "각국의 통계는 모니터링하고자 하는 목적이 다르기 때문에 단순 비교는 쉽지 않은 상황"이라며 "국가별 목적에 따라 사례정의와 집계 방식도 달라서 직접적인 비교는 어렵다"고 덧붙였다.

박 팀장은 "돌파감염 사례 중 변이 분석이 진행된 건은 24일 기준 다시 한번 확인이 필요하다"며 "지난주(17일) 기준으로는 9건에 대해서 변이 분석이 시행됐고 그 중 3건만 주요 변이가 확인됐다"고 말했다. 3건의 경우 알파형(영국 변이) 2건, 베타형(남아프리카공화국 변이) 1건으로 집계됐다.

한편 앞서 그룹 인피니트 출신 가수 김성규는 얀센 코로나19 백신 접종 후 확진 판정을 받아 얀센 백신 국내 첫 돌파 감염 사례로 로 추정됐다. 이에 대해 박 팀장은 "김씨의 경우 얀센 백신 접종 후 17일 후에 확진 판정을 받아 돌파감염 추정 사례 기준에 합당하다"고 설명했다. 김씨의 경우 내주 돌파 감염 집계에 포함될 예정이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr