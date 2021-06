[세종=아시아경제 문채석 기자] 노동계가 24일 내년도 최저임금 최초 요구안으로 1만800원을 제시했다. 역대 최대 금액이다.

전국민주노동조합총연맹과 한국노동조합총연맹은 이날 정부세종청사에서 열릴 최저임금위원회 제5차 전원회의에 앞서 기자회견을 통해 이같은 단일안을 발표했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr