서울경찰청, 의경 폐지 앞두고 마지막 의무경찰 모집 시험 실시

[아시아경제 정동훈 기자] 2023년 의무경찰제도의 완전 폐지를 앞두고, 마지막 의무경찰 선발이 시작된다.

서울경찰청은 22일 '제378차 의무경찰 모집 시험'이 22일부터 다음달 15일까지 18일간 서울청 산하 기동본부에서 진행될 예정이라고 밝혔다.

이번 시험은 일반 의경 106명과 특기(운전·조리) 의경 24명 등 총 130명을 선발할 예정이다. 총 3893명의 응시자가 접수해 약 30대 1의 높은 경쟁률을 보이고 있다. 시험은 적성검사, 체력검사 등으로 실시되며, 최종합격자는 다음달 20일 공개추첨을 통해 선발되고, 올해 10~11월경 2차례(1141기, 1142기)로 나눠 입영할 예정이다.

서울청에서는 코로나19 확산으로 인해, 지난해 12월경부터 의무경찰 모집 시험을 일시적으로 중지했으나 부대 통폐합 계획에 따른 입영 일자를 미룰 수 없는 현실적인 여건을 감안해 올해 2월께 의무경찰 모집 시험을 재개했다.

이 과정에서 중앙방역대책본부와 사전 협조를 통해 코로나19 확진(접촉자) 응시자 배제, 시험장 내 50인 미만 관리, 전원 손소독, 일회용 장갑 및 KF-94 마스크 상시 착용 등방역수칙을 엄격히 준수해 진행하면서, 코로나19 위험을 최소화하는 가운데, 안정적으로 모집 시험을 진행중에 있다.

의무경찰은 1983년 2월 4일 1기가 최초 입영한 이래, 그동안 집회·시위 대응, 범죄 예방 활동, 교통질서 유지 등 치안업무를 보조해왔으나, 2017년 ‘의무경찰 단계적 감축 및 경찰 인력 증원방안’이 국정과제로 확정되면서, 2018년부터 의무경찰 인원을 매년 20%씩 감축해 왔다.

경찰은 의무경찰 감축에 따른 업무 공백은 경찰관기동대 신설, 청사 방호 업무 전담 인력 채용 등으로 대체할 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr