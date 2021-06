[아시아경제 이관주 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,811 전일가 124,500 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일롯데케미칼·SK, 수소사업 손잡았다 close 는 전현정(55) 법무법인 케이씨엘 고문변호사를 사외이사로 신규 선임했다고 17일 공시했다.

