쌍용건설, 롯데와 손잡고 '제로에너지 공법' 개발…녹색기술 인증

건축물 열손실 획기적으로 줄여주는 시공기술

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설이 롯데건설과 함께 건축물 열손실을 획기적으로 줄여주는 '제로에너지 공법'을 개발해 정부의 인증을 받았다.

쌍용건설은 지난달 20일 이 같은 내용의 국토교통부 녹색기술 인증을 취득했다고 16일 밝혔다. 공법의 이름은 '트러스단열프레임을 이용한 열교가 저감된 외단열 시공기술(TIFUS)' 이다.

이 공법은 건물 내부에서 발생한 냉난방 에너지가 밖으로 빠져나가는 것을 최대한 방지해 기존보다 에너지 사용량을 줄일 수 있도록 한 것이 특징이다. 건축물 외벽 마감재 설치를 위해 시공됐던 속이 빈 철재 각파이프를 대신해 내부에 구조적 안정성을 확보하고 고성능 단열재를 채운 프레임으로 바꿨다.

이 프레임은 철재 각파이프에 비해 약 20% 이상 단열 성능이 향상되고, 설치원가도 약 13% 아낄 수 있다. 또한 건물의 화재 안정성을 위해 외벽 안쪽에는 준불연(불에 타지 않는 성질에 준하는 재료) 단열재인 그라스울을 채웠고, 내외부는 습기차단 기능을 갖춘 투습방수지와 방습지로 시공해 누수·결로도 방지된다.

쌍용건설은 롯데건설, 티푸스코리아, 생고뱅이소바코리아와 2018년부터 공동개발을 추진했고, 지난해 9월에는 성능을 인정받아 해당 공법을 건설신기술로 지정받았다.

이번에 받은 녹색기술 인증은 에너지 절약·효율화를 통해 온실가스와 오염물질 배출을 최소화하는 기술을 정부에서 인증하는 제도다. 인증을 획득하면 3년 동안 조달청 입찰참가자격사전심사(PQ)에서 가점을 받을 수 있다.

쌍용건설 관계자는 "추후 제로에너지 건축물 의무화에 대비해 지속적으로 신기술·신공법 개발에 투자해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 쌍용건설은 건설 관련 특허 110건을 보유하고 있다.

