권덕철 "이르면 오늘 코로나19 백신 1차 접종자 1300만명 넘을 것"

전국민 1/4 1차 접종 마쳐

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 백신 1차 누적 접종자가 이르면 15일 1300만명을 넘어설 전망이다.

권덕철 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장은 이날 정부서울청사에서 열린 중대본 회의 모두발언을 통해 "오늘 0시 기준 1차 예방 접종자 수는 1256만여명"이라며 "전 국민의 24.5%가 1차 접종을 맞으셨다"고 밝혔다.

권 1차장은 "이르면 오늘, 늦어도 내일 중에는 1차 접종을 받으신 분이 1300만 명을 넘어설 것으로 예상된다"며 "당초 6월 말까지 달성하고자 한 목표였으나 그 시기가 2주 정도 앞당겨지는 것"이라고 강조했다.

그는 "나와 가족, 그리고 우리 모두를 코로나로부터 지켜내기 위해, 그리고 일상을 조속히 회복하겠다는 국민 여러분의 염원이 만들어 가고 있는 뜻 깊은 결과"라며 "국민 여러분께 진심으로 감사드리며, 예방접종이 예정돼 있는 분들은 예약된 날짜에 접종받아 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

중대본에 따르면 60세 이상 예방접종이 진행되면서 지난 4주간 위중증 환자 수는 150명대를 유지하고, 사망 환자 수는 30명대에서 10명대 초반으로 감소했다.

다만 권 1차장은 "여전히 방역에 대한 긴장감을 놓을 수 없는 상황"이라며 "국내 신규 확진자 수는 최근 한 달간 일 평균 500명대로 적지 않은 규모며, 감소추세였던 감염재생산지수도 지난주 1.02를 기록하며, 다시 1을 넘어섰다"고 우려했다.

자칫 방심하면 코로나19가 언제든지 확산될 수 있는 상황이라는 설명이다.

이날 중대본 회의에서는 '사회적 거리두기' 체계 개편방안에 대해서 논의했다.

권 1차장은 "거리두기 개편의 핵심 방향은 자율성과 책임성의 가치에 기반해 강제적 규제는 최소화하되 지자체 자율과 개인 방역 활동은 강화하는 것"이라며 "예방접종 상황, 방역과 의료역량을 종합적으로 고려해 합리적이고 지속 가능한 개편방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "우리 사회가 충분한 면역력을 형성하기 전까지, 한 걸음 더 일상 회복으로 나아가기 위해서는 방역의 기본수칙을 잊지 말아야 한다"며 "실내 뿐만 아니라 실외라고 해도 거리두기가 어려운 경우에는꼭 마스크를 착용하여 주시기 바란다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr