"北 백신 공급 협력하겠다"는 文…美도 "인도적 협력 찬성"

[오스트리아(비엔나)=공동취재단-(서울)=유인호·이지은 기자] 문재인 대통령이 북한에 백신 공급 협력을 적극 추진하겠다고 밝힌 데 대해, 미국이 인도적 지원을 위한 노력을 지지한다고 호응했다. 북한이 백신 지원을 계기로 대화에 나설지 주목되는 가운데, 전문가들은 실제로 협력이 이뤄지기까지는 오랜 시간이 걸릴 수 있다고 내다봤다.

네드 프라이스 미국 국무부 대변인은 14일(현지시간) "우리는 북한에 백신을 제공할 계획이 없으나 가장 취약한 북한 주민들에게 대단히 중요한 인도 지원이 제공되도록 하는 국제적 노력을 계속 지지한다"고 말했다. 향후 북한의 태도에 따라 상황은 달라질 수 있다는 의미로 해석된다.

앞서 문 대통령은 오스트리아 빈 호프부르크궁에서 열린 한·오스트리아 정상회담 공동 기자회견에서 "북한이 동의한다면 북한에 대한 백신 공급 협력을 적극 추진하겠다"고 밝힌 바 있다. 문 대통령은 "한국이 글로벌 백신 허브 역할을 할 경우 북한도 당연히 협력 대상"이라며 "개도국·저소득국이 공평하게 접종해야 비로소 전 세계가 코로나에서 해방될 수 있다"고 말했다.

문 대통령의 제안은 지난해 9월 북한에 동북아 방역·보건협력체 참여를 제안한 것의 연장선상에 놓인 것이다. 동북아 지역 방역을 위해서는 북한의 참여가 필수적이라는 인식에서다. 또 백신 협력을 통해 남북 대화 경색 국면을 풀고 북미대화를 촉진하기 위한 목적으로도 해석된다. 문 대통령은 "북한의 호응을 기대한다"며 "남북 대화, 협력이 확대된다면 북미 대화를 촉진하는 선순환 역할을 할 것"이라고 강조하기도 했다.

북한이 제안을 긍정적으로 평가하더라도 실질 협력까지는 시간이 걸릴 전망이다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "북한이 문 대통령의 진정성에 대해서는 평가하겠지만, 현재 남북관계 상황을 볼 때 실질 협력까지는 다소 시간이 걸릴 것"이라며 "북한이 중국과 먼저 백신 협력을 할 가능성도 있다"고 말했다.

