이준석, 광주 학동 참사 분향소 참배…"유가족 아쉬움 없도록 철저히 수사돼야"

[광주=아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표는 14일 광주 동구청에 마련된 학동4구역 재개발 붕괴 참사 희생자 합동분향소를 찾아 참배했다.

이 대표는 이날 분향을 마친 뒤 "김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 김기현 원내대표가 한 것처럼 역사와 과거에 대한 겸손한 자세를 보이며 호남과 호남 젊은 세대의 미래를 얘기하고 싶었는데 안타까운 사고를 맞이해 먼저 인사를 드리게 됐다"고 말문을 열었다.

그는 "(이번 사고는) 정말 납득하기 어려운 참사"라면서 "하도급의 문제라든지 공사비가 절대적으로 부족한 상황에서 공사가 이뤄질 수밖에 없었던 이런 것들을 차치하고서라도 시민 안전 우려로 여러 제보가 따랐음에도 불구하고 지자체에서 다소 신속히 반응하지 못한 것 등은 개선되어야 할 문제"라고 지적했다.

이어 "이 재개발 사업에 대해 이권 이런 문제도 있으므로 혹시나 이해할 수 없는 철거공사 과정에 정치권이나 관계자들이 유착 이런 것은 없는지 수사당국에서는 철저한 수사로 유가족분들이 나중에 아파하는 일 없도록 수사력을 총동원하여 이 사건의 책임자를 가려주셨으면 한다"고 말했다.

이 대표는 전두환 전 대통령의 재판 불출석 문제 등에 대해서는 "시민의 한 사람으로서 부적절하다고 생각한다"면서 "광주 시민의 마음을 아프게 한 언행에 대해 저희 국민의힘은 김종인 체제에서 많은 반성을 했고 그 기조는 새로운 지도부에서도 이어질 것이라고 확언해서 말할 수 있다"고 말했다. 그는 "호남에서는 과거에 대한 저희의 잘못이 아니라 미래에 대한 저희의 비전으로 호남 지역민에게 좋은 모습을 보이도록 확답을 드리겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr광주=박준이 기자 giver@asiae.co.kr