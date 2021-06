文대통령, 메르켈 독일 총리와 정상회담

독일 총리, 보건과 기후변화 한국과 긴밀한 협력 희망…"한반도 평화프로세스 일관된 지지 표명"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일(현지시간) 영국 콘월에서 앙겔라 메르켈 독일 총리와 정상회담을 가졌다.

청와대는 이날 "G7 정상회의에 참석 중인 문재인 대통령은 12일 오후 앙겔라 메르켈 독일 총리와 회담을 갖고 G7 정상회의, 코로나19 대응, 한반도 정세 등에 대해 폭넓게 논의했다"고 밝혔다.

문 대통령은 독일 등 G7 국가들과 함께 국제 현안들에 대해 협의할 수 있는 기회를 갖게 돼 의미가 있다고 생각한다면서 G7 차원의 국제 현안 해결 노력에 기여하겠다는 의사를 전했다.

메르켈 총리는 문 대통령의 G7 정상회의 참석을 환영한다면서 보건과 기후변화 등 국제사회가 직면한 현안과 관련해 한국과의 긴밀한 협력을 희망했다.

청와대는 "양 정상은 코로나19 대응 경험 공유 등을 통해 긴밀히 협력해 왔음을 평가하고, 백신에 대한 공평한 접근 보장과 백신 생산·보급 확대를 위한 협력 방안을 모색해 나가기로 했다"고 설명했다.

청와대는 "문 대통령은 한미 정상회담 결과 등 최근 한반도 정세와 우리 정부의 한반도 평화 정착을 위한 노력을 설명했으며, 메르켈 총리는 한반도 평화 프로세스에 대한 독일의 일관된 지지를 표명했다"고 덧붙였다.

