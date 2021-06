승강기안전공단, '2021 승강기 안전 공모전' 내달 14일까지 신청

15초 영상·이모티콘 2개 부문…대상 1명(팀)에 행안부 장관상

[아시아경제 임철영 기자] 한국승강기안전공단이 승강기 안전이용의 중요성과 안전문화에 대한 사회적 관심을 높이기 위한 ‘2021년 승강기 안전공모전’을 10일부터 7월 14일까지 개최된다고 11일 밝혔다.

승강기 안전공모전은 ‘안전은 내가 먼저! 배려는 남을 먼저!’를 주제로 ‘15초 영상 및 이모티콘’ 2개 부문에 걸쳐 진행된다.

주요 내용은 승강기 안전 캐치프레이즈와 승강기 안전수칙을 표현하여 국민들에게 안전문화를 효과적으로 홍보할 수 있는 내용이면 된다. 세부적으로는 열림버튼 눌러주기 반려견 안고 타기 등 승강기 배려문화와 문에 손대지 않기, 문에 충격 가하지 않기 등 에스컬레이터 안전수칙 등이다.

승강기 안전에 관심이 있는 개인 및 단체(3인 이내)이면 누구나 참여가 가능하며 공모기간은 7월 14일까지다. ‘15초 영상’은 15~20초 이내의 실사영상, 인포그래픽, 애니메이션 등이며 이모티콘은 승강기 안전수칙 2종, 감정표현 4종의 6종 이상으로 공단 캐릭터인 ‘엘리·에스’를 활용하여 모션형으로 제작하면 된다.

각 부문 대상 1명(1팀)에게는 행안부 장관상과 함께 상금 150만원, 최우수 1명(1팀)에게는 한국승강기안전공단 이사장상과 상금 100만원, 우수 2명(2팀)은 한국승강기안전공단 이사장상과 상금 50만원이 수여되며, 시상은 오는 9월 14일 승강기안전주간 기념식에서 수여된다.

