CJ온스타일, 인견 소재 리빙 상품 확대…“무더위 이겨낼 냉장고 원단”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 이른 무더위로 여름 준비에 나서는 소비자가 늘어남에 따라 나무 소재의 청량감을 살린 인견 상품 편성을 확대한다고 11일 밝혔다.

CJ온스타일은 오는 20일까지 인견 소재 리빙 상품 편성을 전년 동기 대비 약 50% 늘린다. 목재 펄프에서 추출한 자연 유래 냉감 소재 인견은 땀 흡수력과 통풍력이 좋아 몸에 달라붙거나 끈적이지 않는다. 살에 닿는 느낌이 시원해 일명 아이스 실크, 냉장고 원단이라고 불린다.

CJ온스타일 대표 리빙 브랜드 ‘앳센셜’은 자칫 올드하게 느껴질 수 있는 인견에 호텔식 스트라이프 패턴으로 직조한 앳센셜 호텔식 자카드 풍기인견 침구를 오는 12일 오후 방송한다. 침구 풀세트 받아보는 구성이며 방송 중 구매 고객에게 자동주문 1만원, 일시불 1만원 할인 혜택을 증정한다. 화이트, 블루, 핑크 색상을 만나볼 수 있으며 슈퍼싱글, 퀸, 킹, 슈퍼킹 중 사이즈 선택 가능하다. 앞서 지난달 16일 방송에선 약 5500세트 판매되며 전체 매진을 기록했다.

오는 19일엔 CJ온스타일 대표 리빙 프로그램 ‘강주은의 굿라이프’에서 까사리빙 풍기인견 스프레드 풀 세트를 만나볼 수 있다. 고온 워싱 공정인 피그먼트 가공이 적용돼 피부가 예민한 고객들도 걱정없이 사용 가능하며 원단에 남아있는 화학물과 불순물을 깨끗하게 제거해 먼지 발생도 적다.

CJ온스타일 관계자는 "최근 급격히 더위가 찾아오면서 시원한 소재의 침구를 찾는 고객이 늘고 있다”며 “엄선한 인견 상품을 통해 시원함과 건강 두 마리 토끼를 모두 잡기 바란다”고 말했다.

