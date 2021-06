달리던 시내버스 덮쳐 작업자 일부 매몰

[아시아경제 한진주 기자] 광주 동구 학동에서 철거 중인 건물이 무너지면서 시내버스를 덮치는 사고가 발생했다.

9일 오후 4시23분께 광주 동구 학동에서 건물 1개동이 무너졌다는 신고가 119에 접수됐다.

건물 잔해가 달리던 시내버스를 덮치면서 철거 작업자 일부가 매몰된 것으로 알려졌다.

소방 당국은 긴급구조통제단을 가동해 구조 작업에 나섰다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr