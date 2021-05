손정민 친구 측 "허위사실 유포 등 위법행위 법적 대응 적극 검토"

[아시아경제 이정윤 기자] 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨 친구 A씨 측이 허위사실 유포 등에 대한 법적 대응을 예고했다.

A씨 측을 대리하는 법무법인 원앤파트너스는 31일 홈페이지와 블로그 공지를 통해 "세칭 '한강 사건'과 관련해 법무법인의 의뢰인인 A씨와 그 가족, 주변인들에 관한 허위사실 유포·개인정보 공개·명예훼손·모욕·협박 등 모든 위법행위와 관련된 자료를 받기로 했다"고 밝혔다.

이어 "저희가 언론을 통해 수차례 위법행위를 멈춰달라고 간곡히 부탁드렸음에도 불구하고 지속적으로 위법행위가 이루어지고 있다"면서 "이에 대한 법적 대응을 적극적으로 검토하고자 한다"고 했다.

아울러 "법인 소속 변호사들과 담당 직원만으로는 인력이 부족한 상황"이라며 관련 자료를 법인 이메일로 보내 달라고 설명했다.

앞서 지난 17일과 29일 정병원 원앤파트너스 대표변호사는 입장문을 내고 A씨 등에 대한 허위사실 유포와 모욕, 신상털기 등을 중단해 달라고 요청한 바 있다.

