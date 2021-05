작년 말 기술금융대출 266.9조원…기업·하나銀 '우수'

기술금융 실적 평가 결과 기업·하나·경남·부산銀 우수

[아시아경제 박선미 기자]은행권이 기술금융에 적극적으로 대응한 결과 지난해 말 기술금융대출 잔액이 266조9000억원 수준으로 늘었다. 은행권의 기술금융 실적 평가 결과 대형은행 그룹에서는 기업은행과 하나은행이, 소형은행 그룹에서는 경남은행과 부산은행이 우수한 것으로 평가됐다.

31일 금융당국이 공개한 '2020년 하반기 은행권 기술금융 실적 및 은행 자체평가 역량 심사 결과'에 따르면 지난해 말 기준 은행권 기술금융 대출 잔액은 266조9000억원을 기록, 2019년 말 205조5000억원보다 61조원 넘게 늘었다. 중소기업 대출의 31.9% 수준이다. 특히 지식재산권(IP)·동산담보 실적이 2019년 말 6345억원에서 2020년 말 1조39억원으로 증가하는 등 최근 중요성이 높아지는 IP·동산 등에 대한 혁신금융 공급채널 영역도 확대되고 있다.

은행권의 기술금융 실적을 평가한 결과에서는 기업은행과 하나은행이, 소형은행 그룹에서는 경남은행과 부산은행이 우수한 것으로 나왔다. 기업은행은 기술신용대출 평가액이 2019년 말 427억원에서 2020년 말 2126억원으로 늘어 IP 등 다양한 비재무적 요소를 고려해 혁신성 높은 중소기업으로의 자금공급을 확대했다는 평가를 받았다. 또 경남은행은 투자 순증액이 지난해 말 84억5000만원으로 63% 증가해 기술평가 기반 투자를 지속적으로 확대하고 있다는 평가를 받았다.

한편 이와는 별도로 10개 은행에 대해 자체 기술금융 평가 역량을 심사한 결과 '레벨4'에 1개 은행(농협)이 신규로 진입해 총 9개 은행의 자체 기술신용평가 역량이 우수한 것으로 평가됐다. 레벨4 은행들은 별도 제한 없이 은행 자체 기술평가를 통해 기술금융을 공급할 수 있다.

금융당국은 올해 기술금융 체계를 세부적으로 정비해 기술력을 가진 중소기업을 지속 지원할 예정이다. 하반기 중에 은행권 의견을 수렴해 기술금융 실적 평가시 IP·동산담보 등 혁신금융 요소를 강화하고, 은행별 노력도 평가를 추가 반영하는 등 평가체계 개편안을 발표할 방침이다.

금융당국 관계자는 "표준화된 기술평가모형을 마련해 내년 1월부터 시행할 예정"이라며 "은행 자체 기술평가 역량이 높아지고 있는 점 등을 고려해 기술평가가 신용등급에 영향을 미쳐 여신심사에 내재화 될 수 있는 통합여신모형도 단계적으로 도입할 것"이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr