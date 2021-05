윤석열, 강릉에서 '친구' 권성동과 회동…대선 출마 의지 밝혀

[아시아경제 박준이 기자] 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 최근 강릉에서 권성동 국민의힘 의원을 만났다. 윤 전 총장이 검찰총장 사퇴 후 현직 정치인과 만난 사실이 공개된 건 이번이 처음이다.

31일 정치권에 따르면 윤 전 총장은 지난 29일 강릉에서 권 의원을 비롯해 1990년대 중반 강릉지청 근무 시절 알고 지내던 지역 인사들과 만나 저녁 식사를 했다.

권성동 의원 측은 "권 의원이 지난 주말 윤 전 총장을 만난 것이 맞다"며 "윤 전 총장한테 며칠 전 연락이 먼저 와서 만났다"고 밝혔다.

윤 전 총장(사법고시 33회)은 권 의원(사법고시 27회)의 검찰 후배이자 어린 시절 동갑내기 친구다. 권 의원의 지역구인 강릉에는 윤 전 총장의 외가가 있다. 이번 만남도 윤 전 총장이 강릉에 있는 외가 친인척을 방문하고 외할머니 산소를 성묘한 이후 성사된 것으로 전해졌다.

식사 자리에선 대선 관련 언급이 오간 것으로 전해졌다. 권 의원은 이날 한 언론과의 통화에서 "윤 전 총장이 대선 출마에 대한 강한 의지를 드러냈다"고 밝혔다. 다만 국민의힘 입당 여부나 입당 시기 등에 대해서는 언급하지 않은 것으로 알려졌다.

