[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 확진 판정을 받은 서울구치소 신입 수용자가 구속집행정지로 출소해 병원에 입원했다.

법무부는 28일 확진 판정을 받은 신입 수용자를 이날 출소시켰다고 29일 밝혔다. 법무부는 이 수용자와 접촉한 직원과 수용자 62명에 대해서도 유전자 증폭(PCR) 검사를 실시했고, 모두 음성 판정을 받았다.

해당 수용자는 지난 27일 서울중앙지법에서 법정 구속돼 서울구치소에 입소했다가 이튿날 PCR 검사 결과 코로나19 확진 판정을 받았다.

서울구치소는 시설 전체를 소독·방역하고 서울중앙지법과 서울중앙지검 등 유관 기관에 확진자 발생 사실을 통보했다.

