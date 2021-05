정세균 “‘장유유서’ 발언 취지 그런 의미 아냐…오해 있어”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리는 25일 ‘이준석 돌풍’을 두고 논란이 된 자신의 ‘장유유서’ 발언에 대해 “발언 취지는 그런 의미가 아니었다”고 해명했다.

정 전 총리는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 “제 발언의 곡해로 오해가 있었다. 직접 눈으로 읽고 판단해 달라”며 방송 인터뷰 원문을 첨부했다.

그는 “젊은 후보가 정당 대표로 주목을 받는 것은 큰 변화이고, 그런 변화는 긍정적”이라며 “정당 내에 잔존하는 장유유서 문화를 극복해야 한다는 취지였다”고 강조했다.

앞서 정 전 총리는 이날 오전 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’과의 인터뷰에서 “국민의힘이 고민이 많을 것”이라며 “긍정적으로 보면 새로운 신세대를 받아들이고 변화를 수용하는 것처럼 보이지만 대선 관리라고 하는 것이 그렇게 간단하지 않다”고 밝혔다. 이어 “경륜 없이 할 수 있겠는가. 영국에 밀리밴드라고 하는 39세짜리 당대표가 나온 적이 있다. 그 당이 정권을 잡는데 실패하고 큰 성과를 거두지 못했던 것으로 기억한다”고 했다.

이에 이준석 국민의힘 당대표 후보는 페이스북에 “제가 말하는 공정한 경쟁이라는 것이 이런 것이다. 시험과목에서 ‘장유유서’를 빼야한다”며 “시험과목에 들어 있으면 젊은 세대를 배제하고 시작하는 것”이라고 맞받았다.

민주당 내부에서도 해당 발언은 논란이 됐다. 같은 당 박용진 의원은 “젊은 사람의 도전과 새바람을 독려해야할 시점에 장유유서, 경륜이라는 말로 오히려 젊은 사람들이 도전에 머뭇거리게 하는 것은 아닌지 우려스럽다”고 지적했다. 김남국 의원도 “자칫 우리 민주당이 청년들에게 닫혀있는 ‘꼰대 정당’처럼 보여질 수도 있다”고 꼬집었다.

