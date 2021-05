매일유업, '매일 바이오 토핑요거트' 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 매일유업이 매일 바이오 토핑요거트 2종을 출시하며 플립형 요거트 시장에 진출한다고 20일 밝혔다.

플립형 요거트는 용기의 한쪽에는 요거트를, 다른 쪽에는 토핑을 담고 용기를 접어 토핑과 요거트를 섞어 먹는 제품이다.

매일 바이오 토핑요거트는 ‘매일 바이오 첵스초코’, ‘매일 바이오 초코링&프로틴볼’ 2종으로 출시된다. 2종 모두 LGG 유산균을 함유하고 있고, 토핑요거트만을 위해 개발한 토핑과 가장 잘 어울리는 요거트를 담았다.

이와 함께 국내 판매 1위 초코시리얼인 켈로그 첵스 브랜드와 협업을 진행해 시장을 공략한다. 매일 바이오 첵스초코는 국내 판매 1위 초코 시리얼인 켈로그 첵스초코를 담아 바삭한 초코 시리얼과 요거트의 조화를 느낄 수 있다. 매일 바이오 초코링&프로틴볼은 달콤한 초코링에 프로틴볼을 더해 제품 1개(130g 기준)만으로 7g의 단백질까지 섭취할 수 있는 제품이다.

매일유업은 매일 바이오 토핑요거트 출시를 기념해 7월 11일까지 약 2개월 간 제품 구매 인증 이벤트를 진행한다. 제품을 구매한 후, 개인 인스타그램에 필수 해시태그를 포함해 인증 사진을 업로드하면 자동으로 응모된다. 매일유업은 추첨을 통해 갤럭시 Z플립, 다이슨 에어랩, 신세계 상품권 등 푸짐한 경품을 선물한다. 당첨자는 이벤트 기간 내 매주 수요일 매일 바이오 토핑요거트 이벤트 페이지에서 발표된다.

매일유업 관계자는 “매일 바이오 토핑요거트는 맛과 영양 모두를 고려한 제품이다. ‘검증된 LGG 유산균을 함유한 건강한 발효유’라는 매일바이오의 브랜드 아이덴티티를 유지하면서도 맛있는 토핑요거트를 만들기 위해 오랜 시간 연구를 진행했다”며 “매일바이오 첵스초코, 매일바이오 초코링&프로틴볼 외에도 지속적으로 다양한 신제품을 선보일 계획이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편 LGG유산균은 면역계 논문 314편, 호흡기 감염 논문 24편 등 총 1028편의 연구논문과 233건의 임상시험 등으로 세계에서 가장 많은 연구가 이뤄진 검증된 유산균이다. LGG유산균은 체내 유해균은 없애고 유익균은 증식시켜 대장질환에 도움을 주고, 면역력을 증진시키는 것으로 알려져 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr